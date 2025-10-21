El PSOE resalta el impacto de nueve millones de fondos EDIL del Gobierno en empleo y movilidad en Las Gabias (Granada)

LAS GABIAS (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Granada ha afirmado que los nueve millones de euros del Gobierno de España de fondos EDIL, siglas de las Estrategias de Desarrollo Integrado Local, estimularán el empleo a través de la dinamización de economías emergentes, la movilidad sostenible, la mejora del medio ambiente y la cultura en Las Gabias y su entorno, en el área metropolitana granadina.

El secretario general del PSOE de Las Gabias, Pablo García, ha valorado la inversión de más de 4,5 millones de euros que en concreto recibirá el municipio gabirro. "Estos recursos, gestionados por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, son una oportunidad histórica para transformar Las Gabias y situarla a la vanguardia en sostenibilidad, cultura y nuevas tecnologías", ha destacado el socialista, según ha informado esta formación en una nota de prensa.

Ante la Casa de los Blascos, junto a diputados provinciales, alcaldes y portavoces socialistas de la zona, García ha explicado que este edificio del siglo XVI será rehabilitado con cargo a estos fondos y "se convertirá en un nuevo centro cultural y museístico que pondrá en valor el patrimonio histórico del municipio y reforzará su identidad como referente cultural del Área Metropolitana".

Además, ha subrayado que una parte importante de los fondos se destinará a la creación de un centro de emprendimiento juvenil y de nuevas tecnologías, que abrirá oportunidades laborales a la juventud gabirra y fomentará la innovación local.

En medioambiente, los EDIL permitirán desarrollar proyectos como la vía ciclopeatonal que conectará Las Gabias con municipios vecinos como Alhendín, Armilla o Ogíjares, así como la recuperación de veredas junto al río Dílar, "mejorando la movilidad sostenible y la calidad de vida de nuestros vecinos".

Así, ha incidido en el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con los municipios de Granada, "que han recibido casi cien millones de euros en esta convocatoria". En ese contexto ha lamentado que el Ayuntamiento de Las Gabias "no haya sido más proactivo" a la hora de presentar proyectos propios, "como sí han hecho otros municipios de similares características". "Aun así, estos fondos son una gran noticia para Las Gabias y una muestra clara de que cuando gobierna el PSOE, llegan inversiones que modernizan nuestros pueblos y garantizan un futuro mejor para su gente", ha concluido.

Por su parte, el diputado provincial José María Villegas ha celebrado la inversión que el Gobierno de España destina a los municipios ubicados en el área metropolitana suroeste de Granada gracias al programa de los fondos EDIL. "Se van a llevar a cabo una serie de actuaciones de naturaleza comarcal desde el desarrollo empresarial para ciertos nichos de negocio, con ejemplos como el centro de empresas en Citai en Escúzar, así como al ámbito patrimonial, caso de la Casa de los Blascos en Las Gabias", ha expuesto.

Tras aludir a otros proyectos de carácter medioambiental y que contribuyan a una vida saludable en el entorno de la Base Aérea de Armilla, el diputado socialista ha reivindicado la importancia de estos fondos, transferidos a la Diputación de Granada, y ha agradecido al Ejecutivo de Sánchez "el trabajo realizado al pelear por esos fondos europeos, que no hay que olvidar que el PP intentó boicotear a todos los niveles, incluso en Europa".

Hasta un total de doce municipios se beneficiarán de esta inversión del Gobierno de España: Alhendín, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Dílar, Escúzar, Las Gabias, Gójar, La Malahá, Ogíjares, Otura, Santa Fe y Vegas del Genil, según la información facilitada por el PSOE este martes.