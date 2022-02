PSOE señala 57 millones pendientes de ejecución de caminos rurales y Junta dice que ofrece ahora a alcaldes 100% de obra

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha recriminado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía al Gobierno andaluz que haya 57 millones de euros pendientes de ejecución del programa Itinere, de caminos rurales, mientras que la Junta de Andalucía ha replicado que si antes los alcaldes renunciaban a participar en las obras ahora han dejado de hacerlo porque el Ejecutivo autonómico les garantiza financiar el 100% de las actuaciones.

La diputada socialista Araceli Maese ha esgrimido que "las obras sigue sin ejecutarse afectando a muchos mujnicipios, vecinos, y agricultores" y ha acusado entonces al Gobierno andaluz de ser "defensores de boquilla" del campo andaluz tras esgrimir que "le dan la espalda en algo tan simple como arreglar los caminos".

Maese, quien ha apuntado que en estos momentos el balance del Gobierno andaluz en el Itinere son "cero obras ejecutadas, cero obras iniciadas", para plantear que de un Presupuesto de 75 millones de euros sólo se han iniciado obras por valor de 17,5 millones y ha concluido que "han sacado algunas máquinas para tapar las vergüenzas de Moreno Bonilla", para lamentarse de que "los caminos rurales llevan sin arreglarse desde hace tres años", así como de que el Gobierno andaluz "va a remolque del PSOE, lo denunciamos y entonces actúan".

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha explicado que "los alcaldes acaban de recibir la primera licitación, el nombramiento del director de obra, el contrato de obra, y el acta de replanteo", antes de esgrimir que ha sido el actual Gobierno el responsable de haber ejecutado "el Restaura I y II y Repara I y II" y proclamar, en referencia al PSOE, de que "ustedes no han hecho ni un solo kilómetro de caminos rurales".

Crespo ha enumerado los datos provinciales de los alcaldes que se dieron de baja de las obras de caminos rurales "por no tener recursos", mientras que ha defendido que ya no sucede por cuanto en la actualidad la Junta de Andalucía abona el 100% de las obras, "lo que ustedes no hacían, por eso renunciaban a sus obras".

Tras aludir a la ejecución "del Itinere I, II y además el Itinere Rural" como hoja de ruta del Gobierno andaluz, la consejera de Agricultura ha insistido en que "los alcaldes antes renunciaban y ahora están encantados" con las obras de los caminos rurales.