El PSOE señala el "abandono" de los jardines de Constitución en Granada capital y la "falta de limpieza" en el bulevar

GRANADA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha puesto de manifiesto su preocupación por el estado de conservación del bulevar de la Avenida de la Constitución que, a juicio de la formación, "ha sumado a los problemas de limpieza, el abandono en materia de mantenimiento y jardinería".

El portavoz socialista, Jacobo Calvo, se ha hecho eco de las "numerosas quejas" recibidas en el grupo municipal y en redes sociales que "vienen a sumarse a la falta de limpieza reiterada de los últimos meses", según explica el PSOE en un comunicado.

Para Calvo, "Granada está en un estado de abandono sin precedentes. Los jardines, plazas y parques están en una situación de descontrol nunca visto antes. Solo hay que pasear por parajes como el bulevar de la Avenida de la Constitución. La imagen es lamentable, con el mobiliario urbano deteriorado, los parterres secos o las fuentes decorativas sin ningún tipo de agua".

"La pésima gestión de la alcaldesa, Marifrán Carazo, tiene consecuencias como estas. Es un auténtico caos que está afectando a todos los rincones de la ciudad en los que haya jardines y arbolado", ha señalado.

En el caso de la Avenida de la Constitución, según el viceportavoz, "la situación es más que palpable porque además se trata de un paseo por el que a diario pasean cientos de personas que han visto como la imagen del espacio público se ha resentido y deteriorado desde que llegó el PP al Ayuntamiento".

"No se trata solo de que el suelo está sucio con grandes manchas que no se retiran, los jardines están muy descuidados, las fuentes tampoco funcionan y cada vez se ve menos porque los árboles tapan la poca luz de las farolas", ha insistido.

Al respecto, el edil del PSOE ha pedido a Carazo y su equipo "humildad" y que se deje aconsejar, ahora que ha quedado demostrado que "con menos recursos los socialistas tenían mucho más limpia y en buen estado el mantenimiento de la ciudad". Así, ha señalado que "el contrato de jardines está sobre la mesa por no ajustarse a las necesidades de la ciudad" y el de limpieza pendiente. "Lo imprescindible para arreglar la situación es tener buenos gestores a los que no les pueda la soberbia y sepan dejarse aconsejar por los que más saben y priorice en los espacios públicos, el arbolado y los jardines. No es solo una cuestión estética, sino de salud para las personas", ha concluido.