PSOE señala que la comarca de Mágina (Jaén) perderá dos líneas de autobús por "el abandono" y "desidia" de la Junta

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha señalado que la comarca de Sierra Mágina (Jaén) va a perder dos líneas de autobús entre Jódar (Jaén) y Jaén (Jaén) "por la desidia, la indolencia y el abandono de la Junta de Andalucía, que vuelve a golpear con dureza al medio rural y a la provincia de Jaén".

El coordinador del PSOE en esta comarca, Francisco Ruiz, ha indicado en un comunicado que "llueve sobre mojado" en esta zona, porque en los últimos cinco años ya se han perdido seis líneas de este transporte.

La empresa concesionaria de esta ruta entre Jódar y Jaén ha anunciado que va a dejar de prestar dos servicios en cuestión de días. En concreto, se perderá el autobús de las 17,20 horas Jódar-Jaén y el autobús de las 18,45 horas Jaén-Jódar, que discurren por Mancha Real, Jimena y Bedmar.

De esta manera, sólo van a quedar activas tres líneas de ida y tres de vuelta en este trazado, todas por la mañana. "Por las tardes, quedamos incomunicados. La última salida será a las 15,15 horas y desde Jaén. Es una vergüenza lo que está haciendo la Junta de Andalucía con los pueblos del medio rural", ha dicho Ruiz.

El también alcalde de Jimena ha explicado que la empresa concesionaria lleva tiempo advirtiendo a la Junta de Andalucía de las dificultades de mantener este servicio y pidiendo más implicación a la administración autonómica, que "hasta ahora ha hecho caso omiso en todo momento a los avisos de la empresa".

Ruiz ha apuntado que este nuevo recorte supone "un grave perjuicio para hombres y mujeres de la comarca que necesitan desplazarse a la capital o a pueblos cercanos para cuestiones de trabajo, salud o estudios".

"Si la Junta confirma la pérdida de estas dos líneas y no hace nada para remediarlo, nos estará clavando otro clavo en el ataúd del medio rural", ha concluido Ruiz.