El PSOE señala el "grave deterioro" de las infraestructuras de Córdoba capital por "falta de mantenimiento"

El edil socialista José Antonio Romero muestra una imagen del deterioro que presentan calles y plazas de la ciudad. - PSOE

CÓRDOBA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha criticado este jueves el "grave deterioro" que presentan las infraestructuras de la ciudad, "como consecuencia de la falta de mantenimiento continuada por parte del gobierno municipal de José María Bellido (PP), no sólo en este mandato, sino también en el anterior".

Así, según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha recordado que esta situación ya fue puesta de manifiesto en el último Pleno municipal, donde el PSOE alertó del "mal estado de las calles, con numerosos baches, acerados deteriorados y zonas verdes abandonadas", una realidad que, según ha señalado, "conocen perfectamente los vecinos y vecinas de todos los barrios de Córdoba".

En este contexto, el edil socialista ha expresado su preocupación ante la proximidad de la Semana Santa, "una de las fechas más importantes para la ciudad", y ha subrayado la necesidad de que Córdoba "presente su mejor imagen, tanto para los cordobeses y cordobesas, como para los visitantes".

A su juicio, "es incomprensible que, en pleno centro histórico, en calles recientemente reformadas con adoquín, se estén tapando baches con asfalto", calificando Romero esta práctica como "impropia de una ciudad como Córdoba y más aún en enclaves tan representativos como el entorno del Ayuntamiento".

Además, ha lamentado "la falta de ejecución de las soluciones anunciadas por el gobierno municipal del PP", pues "dicen que están estudiando el uso de asfalto estampado o la reposición con adoquín, pero la realidad es que no se está haciendo ni una cosa ni la otra", y ha puesto ejemplos como la esquina de Capitulares o la calle Agustín Moreno, donde "el deterioro es evidente pese a ser una vía recientemente arreglada".

El concejal socialista ha exigido al alcalde que "no improvise ni degrade el patrimonio urbano" y ha reclamado "una actuación inmediata", basada en la reposición con adoquín y en la regulación del tráfico en el casco histórico, al considerar que "el aumento del tráfico permitido por el actual gobierno local está acelerando el deterioro de estas vías".

Romero también ha aludido a otras actuaciones que considera inadecuadas, como el sellado con cemento de alcorques, en lugar de la plantación de árboles. "No es de recibo que en una ciudad como Córdoba se sustituya el arbolado por cemento, agravando además las condiciones térmicas en espacios públicos", ha señalado.

El edil ha extendido sus críticas al conjunto de la ciudad, mencionando el mal estado de vías y acerados en barrios como Sagunto, Levante o la Avenida de Trasierra, así como el deterioro de elementos patrimoniales, como la fuente de la plaza del escritor López de Cárdenas, "que presenta un estado de abandono inaceptable".

Por último, Romero ha cuestionado la gestión económica del gobierno municipal, recordando que el Ayuntamiento "contaba en noviembre con más de 200 millones de euros en tesorería", lamentando que, "mientras hay recursos económicos suficientes, la ciudad sigue abandonada", de modo que "el gobierno de Bellido está demostrando una absoluta falta de gestión".