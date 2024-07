PSOE y sindicatos en el Ayuntamiento de Jaén reclaman "más gestión y organización" antes que recortes para la plantilla

JAÉN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y los sindicatos --UGT, CSIF y CCOO-- que forman parte de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento han mantenido un encuentro en el que han reclamado al gobierno local (PP-Jaén Merece Más) "más gestión y organización" antes que "recortes de derechos" para la plantilla municipal.

El portavoz socialista, Julio Millán, se ha referido a la sentencia que condena al Ayuntamiento por vulnerar los derechos fundamentales de un abogado de los Servicios Jurídicos y al anuncio de recortes a los empleados municipales "sin informes previos", como el motivo que ha llevado al PSOE a reunirse con los sindicatos.

Millán ha considerado de gravedad los hechos que recoge la sentencia y ha mostrado su apoyo a los miembros del servicio, al empleado afectado y a los sindicatos. "Atacar a un empleado público que defiende el interés general litigando con asuntos sensibles económicamente es muy contradictorio por parte de quienes reclaman una mayor eficiencia en la gestión municipal", ha dicho Millán.

Este hecho, unido a "la propuesta de recortes de derechos sociales de los trabajadores" ha llevado a Millán a asegurar que este es un equipo de gobierno "que no hace su trabajo como debe y pone el foco en los trabajadores", lo que ha tachado de "grave un error".

Por su parte, el secretario de Organización de UGT en el Ayuntamiento, Manuel Cruz, ha defendido los derechos y la imagen de la plantilla municipal que se ha deteriorado "por acción y omisión" de los responsables municipales en los últimos días, con declaraciones en las que cuestionaban las bajas médicas o el control de fichajes.

"Poner el foco en ellos entendemos que no es el camino, el camino es el de la gestión, la organización y no el recorte de derechos", ha dicho Cruz, que ha añadido que UGT, como sindicato mayoritario en el Consistorio, "pondrá todo de su mano para que no se produzca ninguna medida que recorte derechos a trabajadores y trabajadoras".

Cruz ha cuestionado también que sean cinco los millones de euros de ahorro en materia de personal los que el PP vaya a conseguir con el plan de eficiencia anunciado por el alcalde y en lo que se refiere a políticas de personal. Para el sindicato, la cifra es mucho menor, "insignificante" frente al precio de poner "en la picota" a los empleados públicos.

También ha explicado que la Concejalía de Personal les ha pedido sus propuestas para ajustes de cara a elaborar un presupuesto pero ha explicado que sin que les hayan proporcionado información y datos esto se hace "muy complicado".

"Somos conscientes de la situación económica del Ayuntamiento por los pasillos, pero no por documentación ni papeles, no favorece nada a esta situación el ocultismo y el hermetismo", ha dicho Cruz.