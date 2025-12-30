PSOE-A urge a la Junta a explicar en el Parlamento el cese del directivo "vinculado" a empresa del expresidente de SEPI

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha solicitado este martes la "comparecencia inmediata" en el Parlamento andaluz de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España (PP-A), para que dé "explicaciones detalladas" sobre la "destitución fulminante" del que era director de Internacionalización de la Economía de la agencia Trade, Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, y su "labor como alto cargo de esta sociedad autonómica", tras "difundir el diario 'Público', su vinculación a una empresa del expresidente de la SEPI Vicente Fernández investigada en el caso Leire Díez de presunta corrupción en contratos públicos".

Así lo ha explicado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en un comunicado en el que ha sostenido que la consejera España, también portavoz del Gobierno andaluz, está "obligada a ofrecer toda la información sobre el cese ejecutado con nocturnidad y alevosía", y también sobre las "decisiones, los actos administrativos y el manejo de recursos públicos por parte de este alto cargo" de Trade.

Asimismo, Mario Jiménez ha urgido al Gobierno de Moreno explicaciones sobre las "implicaciones" que la gestión del directivo cesado "en esta empresa pública haya podido tener vinculadas al 'caso Leire Díaz' y al caso del expresidente de la SEPI", que fue detenido hace unas semanas en el marco de dicha investigación.

"Resulta paradójico que el primer cese que se produce en Andalucía como consecuencia de este caso sea de un alto cargo del Gobierno de Moreno Bonilla", ha señalado el representante socialista.

Para Mario Jiménez, "está claro" que el presidente de la Junta y su Ejecutivo han "pretendido ocultar estas circunstancias", y "estamos ante un caso muy grave". Así, ha agregado que en el PSOE-A "tememos que no va a ser el primer caso del Gobierno andaluz vinculada a esta trama y sus ramificaciones en Andalucía, y todas vinculados al Gobierno del PP", ha recalcado.

El portavoz socialista de Presidencia ha insistido en señalar que Moreno "tiene que dar explicaciones inmediatamente, y Carolina España, comparecer de manera inmediata en el Parlamento andaluz", ante un cese de "un alto cargo de la Junta del PP que demuestra que es un gobierno salpicado no sólo por la corrupción sanitaria que se está investigando en los juzgados", o "por el 'caso Almería' y sus ramificaciones dentro del Gobierno de la Junta, sino también por altos cargos de Moreno Bonilla implicados en el 'caso Leire Díez' y del expresidente de la SEPI", ha apostillado Mario Jiménez para concluir.