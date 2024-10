PSOE-A urge a Moreno a dejar su "escapismo" de los "problemas reales" andaluces que sufren su "desastrosa gestión"

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, Josele Aguilar, ha instado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a dejar la estrategia de "escapismo" que, en su opinión, aplica respecto a los "problemas reales" de Andalucía que sufren su "desastrosa gestión".

Son ideas que el representante socialista ha trasladado en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla en la que ha repasado algunos de los "problemas reales" que, en su opinión, sufren los andaluces, comenzando por la situación del sistema de la dependencia al hilo de la marcha que ha comenzado este lunes desde Málaga, por parte de "representantes de los trabajadores sociales que van a llegar hasta Sevilla para denunciar la situación de absoluto abandono en la que se encuentra" dicho sistema, según ha remarcado.

Josele Aguilar ha considerado "absolutamente imprescindible que haya una reacción del Gobierno de Moreno", y que la Junta "establezca un plan de choque de atención a la dependencia en Andalucía", comunidad que, según ha lamentado, ostenta "el triste récord de ser la primera en listas de espera de la dependencia", de forma que "los usuarios tardan más de 600 días en que se les reconozca su situación de dependencia, el grado que tienen y los recursos a los que tienen derecho", y "cada día son más los usuarios que lamentablemente fallecen sin haber recibido el reconocimiento" para recibir "unos cuidados al nivel de los padecimientos que tienen".

El portavoz socialista ha subrayado que en Andalucía se "empieza a salir a la calle para protestar" por cuestiones relativas a "los pilares básicos del Estado del Bienestar", como la propia dependencia, pero también la sanidad, la educación o el sistema de las universidades, ha relatado Josele Aguilar antes de advertir de que, "allí donde el Gobierno de Moreno Bonilla tiene las principales competencias, hay un fracaso, una calamitosa gestión" por su parte.

UN "PROBLEMA DE GESTIÓN Y NO DE FINANCIACIÓN"

En esa línea, el representante del PSOE-A ha sostenido que el Gobierno del PP-A es un ejecutivo "fallido" que "no es capaz de atender sus propias competencias", y ha insistido en pedir a la Junta que "no intente desviar la atención" de la ciudadanía planteando que tiene "un problema de financiación" cuando lo que se está produciendo es "un claro problema" derivado de su "calamitosa gestión", según ha incidido.

Así, Josele Aguilar ha subrayado que el Gobierno andaluz cuenta este año 2024 con un Presupuesto de 46.700 millones de euros, que "son 12.000 millones más" que el que disponía el último Ejecutivo del PSOE-A en 2018, y hacia los que la Junta muestra "incapacidad de gestionar", según ha opinado.

De igual modo, el portavoz adjunto del PSOE-A ha criticado que el actual es "el Gobierno más caro de la historia de Andalucía, con mayores altos cargos, sueldos y gastos superfluos", y al respecto ha censurado que el presidente de la Junta "y todos sus altos cargos se subieron el sueldo en enero un 22%, y en julio se lo volvieron a subir conforme al IPC", y ha considerado que "un Gobierno que tiene un problema real de financiación no se comporta de esta manera".

También ha insistido en criticar las "derivaciones masivas a la sanidad privada desde la sanidad pública" que, según ha denunciado, aplica el Gobierno del PP-A, al que ha vuelto a reprochar que diera "a dedo más de 758 millones de euros" a empresas privadas en "un claro ejemplo de corrupción sanitaria".

Asimismo, Josele Aguilar se ha referido a los "contratos de patrocinio turístico" de la Junta que también han denunciado desde el PSOE-A, con los que la administración andaluza gastó "más de 50 millones de euros en el año 2023", y que fueron "nuevamente" contratos "dados a dedo, discrecionalmente, sin ningún tipo de concurrencia a aquellos que son sus amigos", ha reprochado.

El representante del PSOE-A ha remarcado que "por estos contratos de patrocinio turístico está siendo investigado en la Oficina Andaluza Antifraude el director gerente" de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, Lisardo Morán, "así como otros altos cargos que, saltándose cualquier incompatibilidad, dieron parte de estos contratos de patrocinio a las empresas con las que ellos habían tenido previamente vinculaciones profesionales".

Tras remarcar que "un gobierno que tiene un problema de financiación no gasta más de 50 millones de euros en este tipo de contratos de patrocinio turístico", el también parlamentario del PSOE-A ha subrayado que su grupo ha pedido, como anunció ya "hace tiempo, una iniciativa fiscalizadora para que por parte de la Cámara de Cuentas se realice una fiscalización especial" de contratos de patrocinio turístico para conocer cuestiones como "cuánto se ha destinado" a los mismos, "a qué empresas, cuál era la relación de estas con los altos cargos del Gobierno de Moreno", o "cuál ha sido el retorno de estos contratos de patrocinio turístico", y también para "saber si efectivamente estos contratos se han dado dentro del marco de la legalidad", porque en el PSOE-A temen que pueda haberse producido un caso de "corrupción" con dichos contratos, según ha abundado Josele Aguilar.

El portavoz adjunto del PSOE-A ha incidido así en pedir al presidente de la Junta que "no desvíe o no pretenda desviar la atención" respecto de "los problemas reales de Andalucía" ejerciendo como "un escapista", y en esa línea ha criticado que a Moreno no se le verá "nunca hablar de estos problemas de la sanidad, la educación o la dependencia", y el también presidente del PP-A "prefiere hablar de Cataluña, de los presos de ETA, de Marte si hace falta o de las auroras boreales, pero no de esta Andalucía real que cada día más está saliendo a la calle ante estas situaciones".

Así, el representante del PSOE-A ha concluido insistiendo en pedir a Moreno que "se deje ya de ese escapismo al que nos está acostumbrando, que deje de ocuparse de problemas nacionales, no sabemos si por una cortina de humo para tapar su incapacidad de gestión, o porque está en un proyecto personal de dar un salto a la política nacional", y que deje de "confrontar con el Gobierno" de España o de Cataluña, y ponga el foco en Andalucía, que "no tiene un problema de financiación", sino de la "desastrosa gestión" del Ejecutivo del PP-A en materias como la dependencia, la sanidad o la educación, ha finalizado.

ESPADAS SOBRE VIVIENDA

Paralelamente, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha referido este lunes desde su cuenta en la red social 'X' a otra cuestión como la vivienda, sobre la que ha sostenido que, "para avanzar en el gran dilema de cómo facilitar el acceso a una vivienda digna a precio asequible, deberíamos tener claras algunas premisas" como la de que "las administraciones deben promover, sobre todo, vivienda en alquiler a precio asequible donde la demanda es mucho mayor que la oferta".

"Hay que blindar el suelo público y no descalificar las construidas", ha enfatizado Juan Espadas, que ha remarcado que "el Estado tiene un plan muy potente, que está ejecutando con recursos económicos cuantiosos y que aún deberá aumentar, pero comunidades autónomas como Andalucía no están a la altura", de forma que la Junta "ni pone los presupuestos propios que debería, ni ejecuta adecuadamente los que dispone, y eso que tiene competencias exclusivas en vivienda", ha advertido el líder del PSOE-A.

"La emergencia habitacional solo se resuelve legislando y construyendo vivienda, pero a precios asequibles", ha sostenido también Juan Espadas, que ha concluido su comentario denunciando que "el modelo neoliberal de Moreno Bonilla y el PP sólo genera especulación y negocio, y eso expulsa del mercado a jóvenes y clase media y trabajadora", ha apostillado para finalizar.