PSOE-A ve el debate abierto sobre el modelo de financiación como "una oportunidad" para los "intereses" andaluces

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, María Márquez, ha defendido este lunes que el "debate" que se ha abierto en torno al modelo de financiación autonómica a raíz del acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat constituye "una oportunidad magnífica para seguir defendiendo los intereses de Andalucía".

Así lo ha señalado María Márquez en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla, y a preguntas de los periodistas al hilo de la reunión que el Comité Federal del PSOE celebró este pasado sábado en Madrid, donde se vivió "un debate amplio, profundo", en el que la federación socialista andaluza "trasladó su respaldo absoluto al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, según ha remarcado la portavoz.

"Para el PSOE de Andalucía, el debate de la financiación es una oportunidad", ha aseverado María Márquez, quien en ese punto ha reivindicado que fueron los socialistas andaluces quienes "los que hace unos años lideramos en el Parlamento de Andalucía la necesidad de modificar el modelo de financiación de nuestro país, con las consecuencias que eso tiene para las comunidades autónomas".

La representante del PSOE-A ha señalado que "es muy importante que abordemos este debate", y ha añadido que los socialistas "lo hacemos con el orgullo y la tranquilidad de que en estos momentos el Partido Socialista está gobernando" en España, y al respecto ha defendido que "ha pasado históricamente que lo que debate internamente el PSOE, al final, de una u otra forma, termina convirtiéndose en realidades tangibles en la ciudadanía".

Tras apuntar que ahora que "se ha abierto el melón" del debate sobre "un tema de calado" como el de la financiación autonómica se da "una oportunidad magnífica para seguir defendiendo los intereses de Andalucía", la representante del PSOE-A ha agregado que es también una oportunidad para abordar "la aplicación de ese modelo".

Al respecto ha advertido de que los andaluces, con el mismo sistema, se han visto "claramente perjudicados" cuando gobernaba el PP, "recibiendo miles de millones de euros menos", mientras que bajo el Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez ha recibido "tres veces más" recursos, "gracias a la apuesta de una vicepresidenta como María Jesús Montero, andaluza, comprometida con esta tierra y claramente con el modelo de financiación de todas las comunidades autónomas", según ha defendido María Márquez.

Además, la portavoz socialista ha señalado que desde el PSOE-A se quieren "alejar de los cenizos y de los tristes del PP", cuyos representantes "se han cerrado en banda, en el muro de 'no', 'no' y 'no', y ni siquiera se están dando la oportunidad de debatir, cosa que sí está haciendo el Partido Socialista" y "que hará" dicho partido en su próximo Congreso federal previsto para noviembre, según ha continuado manifestando María Márquez, que se ha declarado "convencida" de que ese debate "dará buenos frutos".

"UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR"

De igual modo, la portavoz de los socialistas andaluces no ha querido "entrar a valorar los comentarios o las posiciones de otros compañeros de otros territorios" sobre la cuestión de la financiación y el acuerdo del PSC y ERC, y ha insistido en sostener que "lo que defiende y lo que defendió el Partido Socialista de Andalucía es que esto es una oportunidad para mejorar".

Tras ello, ha puntualizado que los socialistas andaluces entienden que "de lo que realmente se está hablando con este debate" es de "la necesidad de blindar los servicios públicos, es decir, de que haya justicia social con independencia de quien gobierne", y "nosotros lo que queremos es un sistema de financiación justo", ha agregado.

Además, ha apuntado que en el PSOE-A confían "plenamente en quien está al frente de esta gestión, que es una andaluza --en referencia a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero--, a la que le avala una trayectoria impecable en la defensa de los intereses de Andalucía", y que "conoce cuál es la realidad de esta tierra, y ahora también cuál es la realidad de otras comunidades autónomas", según ha añadido María Márquez antes de rematar que no le cabe "la menor duda de que lo que salga de aquí en adelante va a ser bueno para Andalucía", como, según ha apostillado, ha sido "todo lo que se ha hecho y se viene haciendo desde el Gobierno de España desde que gobierna el PSOE".

"MALINTERPRETACIÓN" DE DECLARACIONES DE SÁNCHEZ

Por otro lado, la portavoz del PSOE-A ha comentado las declaraciones que realizó Pedro Sánchez en dicha reunión del Comité Federal acerca de que estaba dispuesto a gobernar tres años "sin el concurso del Legislativo", aunque no logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

María Márquez ha opinado que "algunos quieren malinterpretar" esas palabras del presidente del Gobierno, que "lo que dijo claramente es que nosotros desarrollaremos nuestro proyecto político, tengamos la realidad que tengamos en el Congreso de los Diputados", según ha sostenido la portavoz del PSOE-A, quien en esa línea ha garantizado que "el Partido Socialista va a seguir defendiendo el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones" y "las políticas que entendemos que necesita este país", si bien "después la realidad es la que es en el Congreso de los Diputados".

En todo caso, María Márquez ha puesto de relieve que "la mayoría" de las propuestas que el PSOE lleva al Congreso "salen adelante" y "se terminan aprobando en las Cortes", mientras que "hay otras que no salen porque la realidad numérica de la representación de todos los partidos políticos es la que es", ha finalizado.