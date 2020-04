PSOE-A ve "insuficientes" las subvenciones de la Junta a escuelas infantiles "abocadas a miles de ERTE"

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Beatriz Rubiño, ha tachado de "a todas luces insuficiente" la convocatoria de subvenciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación para escuelas infantiles publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), ya que "sólo cubre 180 euros por alumno/plaza, frente a los 278 euros actuales", y ha augurado que dichos centros se verán abocados "a realizar miles de ERTEs --expedientes de regulación temporal de empleo-- en estos días, tras el cierre de los centros educativos a causa de la crisis sanitaria causada por el coronavirus Covid-19".

En un comunicado, la parlamentaria socialista ha llamado la atención además acerca de que la subvención convocada por la Junta para cada escuela infantil "está condicionada a que se mantenga por la entidad beneficiaria la plantilla de trabajadores del centro en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que se mantenga la no prestación del servicio, así como el abono de los salarios y seguros sociales".

Según ha sostenido Beatriz Rubiño, "el Gobierno andaluz da la espalda a las escuelas infantiles en nuestra tierra", más de 1.800 que "dan empleo a más de 10.000 profesionales, la mayoría mujeres", según ha resaltado.

Ha subrayado que "estas mujeres han venido denunciando durante semanas la falta de instrucciones claras y precisas por parte de la Junta de Andalucía, dejando clara la difícil situación que están atravesando, y ya demostraron su honda preocupación ante la inacción durante los primeros días de la crisis por parte de la Junta, y la nefasta gestión a posteriori de la Agencia Pública de Educación".

Según ha abundado Rubiño, "con el decreto que publicó el Gobierno andaluz el pasado 21 de marzo, quedó patente que (Juanma) Moreno Bonilla no iba a invertir ni un solo euro más de lo que ya tenían previsto en el sector de las escuelas infantiles, y los peores pronósticos se han confirmado".

La portavoz socialista de Educación ha lamentado que, "con estas cantidades, los centros ven drásticamente mermados sus ingresos al no prestar el servicio y no recibir tampoco la parte que pagan las familias, y, a pesar de que la Consejería de Educación y Deporte dispone de presupuestos sin agotar que ya estaban previstos para esta etapa en este curso escolar, no ha dialogado ni consensuado las decisiones con el sector de las escuelas infantiles".

Ha relatado que, desde el pasado 12 de marzo, y "en numerosas ocasiones, han contactado tanto con la Consejería como con la Agencia de Educación, ofreciendo varias alternativas para obtener la viabilidad económica de las empresas y un mantenimiento estable del empleo", como el abono de "al menos" 209,16 euros por alumno con plaza subvencionada --"la atención socioeducativa, lo que ya supondría un 25% menos de sus ingresos mensuales, con objeto de poder cubrir sus gastos como alquileres, hipotecas, seguros, pagos mínimos de luz, agua, conexión telefónica y a Internet"-- y no tener que despedir a ningún empleado".

El PSOE de Andalucía "exige una rectificación por parte del Gobierno andaluz de esta irrisoria convocatoria de ayudas, así como un compromiso firme con estas 1.800 escuelas infantiles, que con sus 10.000 empleos y con la gran labor que realizan con las niñas y niños andaluces, se ven abocadas a la realización de ERTEs masivos".

Con esta medida, "la Junta invita, pero paga Pedro Sánchez", según opina la parlamentaria socialista, porque, según continúa, "las propias patronales estiman que un altísimo número de empresas ya han solicitado expedientes de regulación temporales de empleo, lo que implica el desmantelamiento de las plantillas, las condena a su precarización y pérdida de derechos laborales, y condena a las escuelas a la desaparición en muchos casos", según ha zanjado Beatriz Rubiño.