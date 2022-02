El PSOE-A ve a Moreno centrado en el "banquete de caníbales" del PP

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de estar más preocupado del "banquete de caníbales" en el que, en su opinión, se ha convertido el PP, más que en Andalucía, mientras que el también líder del PP-A le ha replicado afeándole la "campaña" electoral que ya ha iniciado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para "darse a conocer" entre los ciudadanos.

Férriz y Moreno se han intercambiado reproches en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde la portavoz socialista ha defendido que el Gobierno de España "ha cumplido con Andalucía", siendo la comunidad autónoma que "más recursos ha recibido" para afrontar una "recuperación justa en lo económico y lo social", pero ha apostillado que se da la "mala suerte" de que la Junta tiene "paralizada" a esta región "al servicio de los intereses" del PP.

En esa línea, ha acusado a Moreno de "manosear lo institucional única y exclusivamente por los tiempos de su partido", el PP, que "es la derecha de siempre", la que opta por "privatizar la sanidad pública", por impulsar "universidades privadas" o por dejar atrás la "igualdad de oportunidades" en las contrataciones para acceder a la administración, según le ha reprochado la portavoz socialista al presidente, a quien ha vuelto a acusar de ser "muy derechas".

"Por eso blanquea y engorda a la extrema derecha", según le ha afeado Férriz también a Moreno, a quien ha reprochado que "tiene el lamentable honor de ser el primer dirigente europeo en pactar con la extrema derecha", una "bestia" que puede acabar "devorándole", según le ha advertido, al tiempo que ha criticado el "manoseo que hace" Moreno de Andalucía, criticando, por ejemplo, que haya "cancelado los actos institucionales del 28F --Día de Andalucía-- en Madrid por los líos internos de Ayuso y Casado".

MORENO DEFIENDE LA "DETERMINACIÓN" DE SU GOBIERNO

"¿Por quién toma a esta tierra?", le ha preguntado Férriz al presidente de la Junta, quien le ha respondido que el gobierno que él dirige "se ha afanado" en intentar dar a Andalucía "las oportunidades que durante 37 años le negaron" los gobernantes socialistas, y lo hace con una "determinación que no ocurría en otras épocas", según ha apostillado.

Moreno también ha defendido que "ser andaluz significa sentirse orgulloso de esta tierra, y nadie puede dar carnés de andaluz de primera y de segunda como durante tantos años dio el PSOE, porque al final aquí todos somos andaluces y tenemos una manera de entender Andalucía", ha abundado el presidente de la Junta antes de reprochar a la portavoz socialista que, mientras en Andalucía "perdemos 1.000 millones de euros todos los años" por el sistema de financiación autonómica, el Grupo Socialista "es incapaz de levantar la mano y la voz para reclamar lo que es justo, sensato y oportuno" para los ciudadanos de esta tierra.

Moreno también ha preguntado a Férriz "dónde estaba el PSOE cuando en el reparto" de fondos "siempre perdíamos" los andaluces, o cuando desde la Junta se le pide al Gobierno central "una comisión bilateral" entre administraciones para llegar a las "máximas cotas de autogobierno" mientras "vemos cómo el Gobierno de España sí negocia y pacta con Cataluña a espaldas de Andalucía".

En esa línea, Moreno ha afeado a los socialistas andaluces que "han perdido su fuerza, energía, ilusión, entusiasmo". "Han perdido el norte y se han convertido en una mera delegación del sanchismo" en Andalucía, le ha espetado el presidente a la portavoz parlamentaria del PSOE-A.

Por su parte, Ángeles Férriz le ha replicado a Moreno que es "tan andaluz que se va corriendo a Madrid" esta misma tarde para participar en la reunión que el presidente del PP, Pablo Casado, ha organizado con los presidentes autonómicos de su partido, y le ha criticado que no haya sido "capaz de decir nada a los miles de andaluces que se manifestaron el sábado" pidiendo mejoras en la sanidad.

Tras criticar que la Junta "sólo ha ejecutado el 38% de los fondos europeos" del marco actualmente en ejecución, ha acusado al Gobierno de PP y Cs de estar "poniendo en riesgo el proceso de recuperación de Andalucía", y le ha preguntado "cuánto tiene que esperar" la comunidad autónoma para que Moreno "se ponga a trabajar".

ALUSIONES A LA CRISIS DEL PP

"La realidad le ha estallado en la cara y se lo ha ganado a pulso", ha advertido Férriz a Moreno, a quien ha indicado que "ya se veía feliz, en campaña electoral", y ahora "lo que le preocupa es el banquete de caníbales en el que se ha convertido su partido, cuyos comensales se están devorando unos a otros dando un espectáculo televisivo", según ha denunciado.

La portavoz socialista ha concluido reprochando a Moreno que "no le preocupa Andalucía, se ha olvidado" de ella y "vive en una realidad paralela" a la de verdad de los ciudadanos, y los 'populares' "han sido un partido destructivo que ha acabado por destruirse a sí mismo".

Moreno le ha respondido que "la única campaña que hay ahora mismo aquí es la de fantasía que está haciendo Juan Espadas por toda Andalucía, con autobuses y carteles para darse a conocer como candidato mientras los demás estamos trabajando".

"¿Es que no tienen otra cosa que hacer nada más que hacerse fotos?", ha preguntado el presidente a los socialistas, a cuya portavoz en el Parlamento le ha señalado además que él nunca hizo "ningún comentario" sobre la "crisis" que atravesó el PSOE, y le ha pedido que, "teniendo el pasado que tiene, sean prudentes".

Moreno ha animado a los socialistas a que "alguna vez hagan alguna cosa en positivo, en beneficio de Andalucía", porque "lo único que han hecho hasta ahora ha sido tumbar Presupuestos y proyectos de ley, venir a criticarlo todo y estar detrás de una pancarta", cosa que él "no ha hecho en la vida porque no he querido politizar movilizaciones", según ha sostenido el presidente de la Junta y del PP-A, que ha concluido trasladando a la portavoz socialista que "mientras ustedes solamente destruyen, nosotros construimos en beneficio de Andalucía".