El PSOE ve "torticero" que el PP inste al Gobierno a "resolver el recorte de la PAC decidido por el PP Europeo"

CÓRDOBA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba y secretaria federal socialista de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ana Romero, ha llamado "torticero" al PP por presentar mociones y proposiciones no de ley en las que insta al Gobierno de España a "resolver el mayor recorte en la historia de la PAC que nos viene encima por culpa de una decisión de la Comisión Europea, en manos del PP".

En una rueda de prensa, la socialista ha tildado de "surrealista que sea el partido de Feijóo y de Moreno Bonilla el que pida al Gobierno de España que impida el tajazo en la PAC decretado por el PP Europeo", dado que "es el grupo mayoritario en la Comisión, y tanto la presidenta, Úrsula Von Der Leyen, como los secretarios de Presupuestos y Agricultura son de él", ha recordado.

En este sentido, Romero ha cargado contra esta maniobra del PP "para confundir al sector, ya que en sus mociones oculta que es el PP el que está decidiendo los recortes en Bruselas y, sin embargo, alude a que si el Gobierno de España no detiene la nueva política agraria común es por su supuesta situación de desgobierno y debilidad". Para la parlamentaria, "es un sinsentido que el PP le exija al Gobierno de España que trabaje para parar lo que está haciendo el PP en Bruselas".

Así, se ha preguntado "qué están haciendo Moreno Bonilla y su consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, y la eurodiputada Carmen Crespo que iba a ser la hipotética voz de los agricultores andaluces en Bruselas, porque todos ellos están detrás de la estrategia de Feijóo de ataque y confrontación al gobierno de Pedro Sánchez, pero no alzan la voz ante los suyos para defender los intereses de nuestra tierra".

Romero ha recordado que "la propuesta del PP Europeo pone en jaque al campo cordobés con el proyecto de PAC avanzado por la Comisión Europea de recorte de fondos a partir de 2028 de hasta un 20%", por lo que ha vuelto a llamar al sector primario, organizaciones agrarias y cooperativas a "pelear en el tiempo de negociación que resta por lograr una PAC diferenciada, justa y suficientemente dotada, con recursos que sigan manteniendo el pilar de las ayudas directas a los agricultores y el segundo objetivo de medidas de desarrollo rural".

"Contar con una dotación suficiente que asegure los dos objetivos de la PAC es la posición de España para tener una PAC con un presupuesto suficiente y con personalidad jurídica e institucional propia, separada del resto de políticas comunitarias", ha considerado la socialista, quien ha recordado que "hay casi 600.000 perceptores en España, de los que 200.000 radican en Andalucía".

"SUBVENCIONES EN EL AIRE"

La socialista ha valorado que "en términos globales la PAC aportaba a España anualmente alrededor de 4.400 millones, de los que 1.200 iban para Andalucía, unas subvenciones que ahora están en el aire para el horizonte 2028-2034, donde la PAC dejaría de ser una política diferenciada y se metería en un cajón de sastre para darle a cada país un sobre y obligarlos a competir entre ellos".

Pero además, ha agregado Romero, "está la incognita de qué pasará con las políticas de desarrollo rural, que desaparecen de la PAC, donde están incluidos los recursos para la modernización de explotaciones, digitalización, mejoras de caminos o incorporación de jóvenes, entre otros".

Ante ello, ha defendido que "queremos ayudas directas y medidas de desarrollo rural para avanzar y no un plan que nos lance a competir entre los propios países europeos por una decisión política e ideológica, porque nos estamos jugando el futuro del campo y la pesca andaluza".