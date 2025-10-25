Puente Genil (Córdoba) prepara su XXIII Cata-Fiesta del Membrillo y pone en valor este fruto esencial de su identidad

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Puente Genil volverá a rendir homenaje a uno de sus productos más representativos con la celebración de la XXIII Cata-Fiesta del Membrillo, que tendrá lugar el viernes 31 de octubre con un programa de actividades que giran en torno a este fruto, parte esencial de la identidad local.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento pontano a Europa Press, en el Paseo del Romeral tendrá lugar la elaboración tradicional de carne de membrillo y la recogida de muestras para el concurso, en el que se reconocerá al mejor postre y a la mejor carne de membrillo, todo ello teniendo en cuenta características como su color, su textura y su sabor.

La elaboración de este producto se llevará a cabo en la mañana del día 31 de octubre, entre las 11,00 y las 14,00 horas, y por la tarde, a las 19,00 horas, en el Salón La Noria, se celebrará la cata y la entrega de premios, antes de finalizar el evento con un aperitivo de convivencia desde las 20,00 horas.

Este evento, ya tradicional en el municipio y que ha celebrado ya más de una veintena de edición, sirve para resaltar la importancia que tiene el membrillo en la economía local y el papel fundamental de las mujeres, especialmente las rurales, en esta industria.

La jornada está organizada por la Asociación de Mujeres María Górriz en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Centro de Información a la Mujer. Cabe destacar que el Consistorio ha recibido una ayuda dentro del Plan 'Diputación Invierte 2025' para la ejecución de esta actividad, reafirmando así su compromiso con la promoción de las tradiciones locales y el impulso del sector agroalimentario pontanés.