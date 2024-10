Puente señala "contestación estándar" de Sánchez a Ábalos, a quien se hizo un "caiga quien caiga" por el caso Koldo

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este viernes que "el presidente del Gobierno está muy tranquilo, el Gobierno está muy tranquilo y el Partido Socialista está muy tranquilo" ante las revelaciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro del caso Koldo, entre ellas las conversaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos, y la información de propiedades inmobiliarias cedidas a este por los empresarios implicados en la trama.

Sobre la respuesta ofrecida por Sánchez a Ábalos en un mensaje de whatsapp acerca de la llegada a Madrid de la ministra venezolana Dalcy Rodríguez, ha argumentado Puente que se trata de "una contestación bastante estándar" por cuanto su respuesta al relato que le hace el exministro es un "bien", para reafirmarse en la idea de que es una expresión habitual que el propio Puente ha indicado que "mando en algunos mensajes de este tipo".

Ha explicado el contexto del mensaje para indicar que "se le informa de que viene una representante de un Gobierno extranjero" y que "se va a reunir con ella para abordar asuntos relacionados con deudas que tiene ese Gobierno con empresas españolas y que se va a intentar solucionar".

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, donde el titular del Ministerio de Transportes ha celebrado sendas reuniones con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha defendido sobre las conversaciones que se traslucen en el informe de la Guardia Civil del caso Koldo que "nuestra actitud con este tema ha sido siempre la misma, es decir, que se esclarezcan los hechos y caiga quien caiga".

Puente ha defendido que "decisiones, desde que se tuvo conocimiento de los hechos de este asunto, muy coherentes y muy consistentes", que ha concretado en ese "caiga quien caiga", antes de reivindicar la decisión que tomó en su Ministerio, que con anterioridad había gestionado Ábalos, de hacer una auditoría interna sobre la relación del departamento ministerial con la intermediación en contratos que desempeñó el asesor y escolta del exministro.

El ministro ha defendido que "el Gobierno de España ha actuado, y el Partido Socialista, con esa consistencia y esa coherencia", y ha abogado por "cooperar, asunción de responsabilidades, exigencia de responsabilidades y cero impunidad", una hoja de ruta ante ese asunto propia de "un Gobierno y un partido que se considera limpio, democrático, honesto, que no tiene nada que ocultar".

"El que la haga que la pague y ya está, esto es lo que hay", ha remachado Puente su reflexión.

"No tenemos nada que esconder y lo único que hacemos es colaborar con la justicia, esclarecer, ordenar auditorías, que se esclarezca todo respetando además la presunción de inocencia de las personas", ha esgrimido el ministro como la reacción del Gobierno ante este episodio.

En cuanto a las exigencias a Ábalos, ha reivindicado que "nosotros le hemos pedido el acta" por cuanto "lo que nosotros podíamos hacer ya lo hemos hecho", de manera que "el señor Avalos está en este momento en el Grupo Mixto", una situación producida "porque le pedimos el acta y no la entregó", antes de preguntarse "¿qué más podemos hacer?".

EL MALO DE LA PELÍCULA CON LA AUDITORÍA EN EL MINISTERIO

"En febrero encargué una auditoría sin saber qué resultado iba a dar", ha esgrimido el ministro de Transportes, para recordar que la reacción fue que "algunos se apresuraron a decir que lo hacía para tapar cosas", aunque seguidamente con los resultados de ese trabajo en la mano la lectura que se hizo fue de "que lo hacía para ir contra Ábalos".

Tras sostener que "he vivido un último mes tremendamente curioso", por cuanto el anuncio de la realización de la auditoría lo convertía en "el malo de la película", Puente ha blandido un escenario donde "yo he estado callado y he visto a José Luis Ábalos recorrer muchos medios en los que antes se le achicharraba, poniéndome a escurrir", para reprochar entonces "cierta complicidad de algunos medios con el que antes veían como una especie de ogro" e inferir de estas situaciones que "el tiempo va poniendo las cosas en su sitio".