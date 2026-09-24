La puerta santa del Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén) se abre por el 8º centenario de su aparición

Presentación del programa por el VIII aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza - DIÓCESES DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El VIII centenario por la aparición de la Virgen de la Cabeza comenzará el 4 de octubre con la apertura de la puerta santa de la Basílica y Real Santuario, y se prolongará durante 14 meses hasta el 8 de diciembre de 2027.

La antigua iglesia de Santa Marina de Andújar (Jaén) ha acogido la presentación del programa del Año Jubilar Diocesano con motivo de este aniversario.

En el acto de presentación han participado el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico; el provicario general y presidente de la comisión del VIII centenario, José Antonio Sánchez; el rector del Santuario, el padre trinitario Antonio Aurelio Fernández; y el presidente de la Hermandad Matriz, Manuel José Gómez.

El programa conmemora los ocho siglos transcurridos desde que la Virgen se apareció a un pastor de Colomera en Sierra Morena, según recoge la tradición, en la noche del 11 al 12 de agosto de 1227.

El obispo de Jaén ha destacado el carácter universal de este Jubileo, concedido por la Santa Sede, cuyo lema será 'Me felicitarán todas las generaciones'. Asimismo, ha anunciado que la recaudación de las celebraciones jubilares se destinará a un fin social: la Casa Hogar de Mayores Andrés Cristino de Andújar.

Chico ha hecho también un llamamiento para que la comunicación de este evento permita hacer partícipes a las personas mayores, enfermas o que no puedan desplazarse por la distancia.

Por su parte, el rector del Santuario, Antonio Aurelio Fernández, ha explicado que el Año Jubilar estará marcado por la "conversión" y el encuentro con Cristo a través de la gracia de la indulgencia. Para facilitar la reflexión de los peregrinos, se reforzará el sacramento de la reconciliación y se modificará el horario dominical de las eucaristías, estableciéndose la Misa del Peregrino todos los días a las 12,00 horas.

Desde la Hermandad Matriz, su presidente, Manuel José Gómez, ha hecho hincapié en el papel de la juventud y de las cofradías filiales, anunciando un encuentro de jóvenes cofrades para los días 17 y 18 de octubre. También ha puesto en valor el proyecto de acompañamiento a los mayores, que se extenderá con voluntarios a las cuatro residencias de Andújar.

El presidente de la Comisión del VIII centenario, José Antonio Sánchez, ha desgranado las principales citas de un calendario que incluirá misas pontificales, peregrinaciones, exposiciones y traslados extraordinarios de la Virgen a Andújar y a Jaén.

Entre los eventos clave destacan el II Encuentro de Jóvenes de las Diócesis de Andalucía en noviembre; la gran peregrinación jubilar de cofradías y movimientos en febrero de 2027; y un Congreso Internacional Mariano y de Religiosidad Popular, del 21 al 24 de octubre de 2027.

El rito de apertura de la puerta santa el próximo 4 de octubre estará presidido por el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo, como cabeza de la Provincia Eclesiástica de Granada, quien realizará las tres llamadas tradicionales a la puerta para inaugurar oficialmente el Año Jubilar.