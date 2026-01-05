Una quema de rastrojos autorizada provocó el incendio forestal de Lanjarón (Granada)

Incendio en Lanjarón del pasado 3 de enero. - PLAN INFOCA

LANJARÓN (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Una quema de rastrojos autorizada fue el origen del incendio forestal registrado el pasado sábado en el paraje La Chaparra de Lanjarón (Granada), el cual quedó extinguido en torno a las cinco de la tarde sin afectar al Parque Natural de Sierra Nevada.

El incendio se declaró en torno a las 13,00 horas y hasta allí se desplazaron dos grupos de bomberos forestales que lograron controlar las llamas aproximadamente sobre las 16,30 horas.

El alcalde de la localidad, Eric Escobedo, ha señalado a Europa Press que las llamas tuvieron su origen en una quema de rastrojos autorizada que "se descontroló un poco", si bien como estaba lloviendo y el terreno permanecía húmero fue atajado con facilidad.

"Ha sido poca cosa y no estaba dentro del Parque -Natural y Nacional de Sierra Nevada", según ha precisado el regidor.

El Infoca dio por extinguido el incendio en torno a las 17,00 horas una vez que descartó que las llamas se pudieran reavivar, retirando con ello los medios trasladados, entre los que también se encontraban un agente de Medio Ambiente y un vehículo autobomba.