Quesada (Jaén) celebra este fin de semana la Romería de la Virgen de Tíscar

La Virgen de Tíscar en su regreso al santuario desde el casco urbano de Quesada. - AYUNTAMIETO DE QUESADA

QUESADA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Quesada vive desde este viernes la Romería de Nuestra Señora de Tíscar, con una programación que comienza esta tarde con la presentación de los niños recién nacidos a la imagen y que se desarrollará hasta el domingo con el momento más esperado de la procesión.

El santuario, enclavado en el paraje serrano que da nombre a la virgen, se convierte estas jornadas en el centro de la vida de los quesadeños, pero también de muchas personas llegadas de la comarca cazorleña y de otras provincias limítrofes, especialmente, desde el norte de Granada, así como desde el Levante.

En él se encuentra ya la imagen esperando a sus fieles, después de su reciente traslado desde el casco urbano de Quesada. En él permanecía desde mayo, cuando en la conocida como Traída de la Virgen es llevada a la población desde el santuario.

La presentación de los bebés abre el programa de la romería, tras la misa prevista a las 20,30 horas. Se trata de una cita entrañable, en la que pequeños nacidos durante los últimos doce meses se acercan a la Virgen y se pasan por debajo de su manto.

La programación en honor de la también patrona de lo que fuera el Adelantamiento de Cazorla continuará este sábado, a partir de las 20,30 horas, cuando se celebrará la misa y una ofrenda floral.

Después llegará el rezo del rosario nocturno con la Virgen en procesión, un momento de recogimiento en el que sobresale también la belleza del entorno serrano apenas iluminado por las velas de los fieles. Una vez finalizada, también habrá tiempo para el esparcimiento de los asistentes.

El domingo, día grande de la romería, habrá misas ofrecidas por las filiales de Villajoyosa y Pozo Alcón y, a partir de las 12,00 horas, la solemne fiesta religiosa en honor de Nuestra Señora de Tíscar Coronada. A su término, la imagen saldrá en procesión y realizará su recorrido habitual por la sierra.

En ella, al igual que en los demás actos programados, se reúnen miles de personas para mostrar su fervor a la Virgen de Tíscar. Y ello tras la feria y fiestas que en agosto Quesada también celebra en honor de su patrona.