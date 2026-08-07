Quesada (Jaén) celebra este sábado una nueva jornada de Orgullo por la inclusión y la tolerancia

Cartel de la actividad - AYUNTAMIENTO DE QUESADA

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Quesada celebrará este sábado una nueva jornada del Orgullo, una cita con la que la localidad busca volcarse en favor de "la inclusión, el respeto y la libertad de amar".

La alcaldesa de Quesada, Yolanda Marcos (PP), ha invitado a la ciudadanía a vivir este día, destacando que no solo se celebra la libertad de vivir la vida como cada uno quiera, sino que el evento va más allá al buscar divulgar la tolerancia por todas las personas, bajo la premisa de que "todos somos diferentes".

Esta iniciativa, que ya se llevó a cabo el año pasado para visibilizar la inclusión del colectivo LGTBI+, cosechó entonces un "éxito de participación" tanto por parte de los vecinos del municipio como de los visitantes. Por ello, la regidora ha asegurado que la localidad volverá a vivir un día de orgullo en el que se reivindicarán estos valores.

El evento cuenta con una programación repleta de reivindicación y celebración. Incluye al mayor referente del orgullo LGTBI+, como es Manolita Chen como pregonera del evento acompañada de Víctor Sedeño, vecino de la localidad.

En esta ocasión, contarán con el trío musical 'Las Supremas de Móstoles''. Contarán Actuarán también Drag Talavera, Drag Dennyx, Drag Alma de Soul e Drag Imperio Reina. También como broche final contarán con el DJ Monsieur Blaya. Además de contar con una actuación de danza del vientre realizada por Rashad y Mª José Jordan.

La salida de la Marcha se realizará desde el Embovedado hacia la Plaza de la Constitución donde se realizará el evento.

Previamente, este viernes, a las 20,00 horas, la Casa de la Cultura recibirá a Manolita Chen que dará testimonio de su vida para concienciar y dar inicio a este fin de semana.