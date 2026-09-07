Raquel Ruz será la cabeza de lista del PSOE en Granada para las municipales tras ser la única candidata

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GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ética del PSOE-A ha proclamado provisionalmente a la secretaria general del PSOE en Granada capital y portavoz municipal, Raquel Ruz, como cabeza de lista para las elecciones municipales de 2027 tras haber sido la única precandidatura que se ha presentado.

Además han sido proclamados provisionalmente como candidatos, al tratarse también de candidaturas únicas, Antonio Josué Díaz Rodríguez en Almuñécar; Fidel Guerrero García en Las Gabias y Antonio María García Morales en Loja.

El reglamento del PSOE determina que los alcaldes socialistas de municipios de más de 20.000 habitantes que quieran optar a la reelección en los comicios del año que viene no están obligados a someterse a primarias para ser elegidos de nuevo como candidatos.

En el caso de la provincia de Granada son cuatro los municipios en esta situación cuyos regidores optarán a la reelección: Loli Cañavate en Armilla, Yolanda Fernández en Atarfe; Purificación López en La Zubia y Carlos Porcel en Maracena.

En Motril, donde gobierna la popular Luisa García Chamorro, sí habrá primarias al haber presentado candidatura la actual portavoz del grupo municipal socialista, Gádor Domínguez, y Menmi Sáez, visecretaria general del PSOE de Motril.