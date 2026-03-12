La Real Academia de Ingeniería de España distingue en Córdoba a cuatro referentes en la ingeniería agronómica

Foto de familia tras el acto de distinción de la Real Academia de Ingeniería de España a cuatro referentes en la ingeniería agronómica. - UCO

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Ingeniería de España ha celebrado una sesión especial en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) para reconocer a cuatro ingenieros laureados "que hayan realizado una actividad profesional que pueda considerarse como referente y modelo, capaz de suscitar la vocación técnica en las nuevas generaciones".

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que la Real Academia ha distinguido a tres profesores eméritos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam): José Ignacio Cubero, Rafael M. Jiménez y Luis Rallo, además de a un cuarto, Alonso Rodríguez, que también impartió clase en la UCO y terminó su carrera académica en la Universidad Politécnica de Madrid.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha dado la bienvenida institucional a los académicos, compañeros y familiares de los laureados, y ha expresado su orgullo por el reconocimiento a estos ingenieros que son "un ejemplo de implicación en el trabajo y referentes en sus campos de investigación".

"Son profesores que se formaron en las mejores universidades del mundo y que luego dejaron una gran impronta en la UCO, y esa trayectoria e impulso son los que recoge hoy nuestra Etsiam", ha afirmado el rector.

El presidente de la Real Academia de Ingeniería, Jaime Domínguez, ha recalcado que los laureados son distinguidos por sus grandes aportaciones académicas, así como por sus contribuciones a la sociedad. Asimismo, ha aclarado que es la primera vez que profesores de la Etsiam reciben este reconocimiento.

El expresidente de la academia y también profesor emérito de la UCO, Elías Fereres, ha realizado la laudatio de los homenajeados, y ha indicado que todos tienen en común el haber cambiado la forma de enseñar la ingeniería agronómica, lo que ha beneficiado a las sucesivas promociones de ingenieros que han salido de la Etsiam.

INGERIEROS LAUREADOS

José Ignacio Cubero es un reconocido investigador en genética y mejora de plantas. Inició su formación académica en la Universidad Politécnica de Madrid, donde obtuvo su Doctorado en Agronomía en 1970, además de recibir su Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense en 1973. Su carrera comenzó en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y fue becado para estudios en INRA en Francia.

Durante su carrera, se destacó por su dirección de 35 tesis doctorales y publicó alrededor de 450 artículos y libros entre 1965 y 2025. Fue jefe de su departamento en la Universidad de Córdoba (UCO) y desempeñó un papel crucial en la transformación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Entre sus reconocimientos están el Premio Nacional de Genética (2012) y el Premio Antama (2014).

Por su parte, Rafael M. Jiménez es doctor ingeniero agrónomo, formado en la Universidad Politécnica de Madrid y Cornell University. Ha sido catedrático en la ETSIAM de la Universidad de Córdoba y profesor de investigación en el CSIC. Su especialidad es la sanidad vegetal, centrada en la patología de cultivos como algodón, garbanzo, girasol y olivo. Con unos 190 artículos en revistas internacionales, 110 capítulos de libros y diez patentes, ha realizado aportes significativos.

Destaca por desarrollar estrategias de manejo integrado contra Fusariosis y Verticilosis, creando germoplasma resistente y protocolos para plantas libres de infección. Reconocido con el Premio Rey Jaime I, Jiménez Díaz ha colaborado con instituciones e investigadores de renombre internacional, consolidando su influencia en la investigación agronómica y la mejora de la agricultura sostenible en Andalucía y otras regiones.

LUIS RALLO Y ALONSO RODRÍGUEZ

Luis Rallo es otro pilar en la investigación agrícola, especialmente en el campo de la olivicultura. A lo largo de su carrera, ha dirigido numerosas tesis, liderado proyectos internacionales y publicado más de 200 artículos. Es conocido por su trabajo en la mejora de variedades de olivo, contribuyendo a la creación de más de diez nuevas variedades adaptadas a diferentes condiciones ambientales.

Rallo también ha sido fundamental en la conservación de recursos genéticos, lo que llevó al reconocimiento del Banco de Germoplasma del Olivo de Córdoba como un recurso internacional clave. Su labor docente ha capacitado a más de 300 estudiantes en el Master Internacional en Olivicultura, promoviendo así la cooperación internacional.

Por último, Alonso Rodríguez ha sido pionero en el estudio del transporte de potasio y sodio en hongos y plantas. Desde 1985 hasta 1997, aisló y caracterizó diversos transportadores, lo que resultó en la identificación de 89 genes de transportadores en diferentes especies. Su trabajo ha permitido un mejor entendimiento de cómo las plantas absorben nutrientes, lo que es vital para el desarrollo de cultivos más resistentes y productivos.

Navarro también ha criticado y evaluado los métodos de investigación en Europa, convirtiéndose en un referente en la evaluación científica y cuestionando la efectividad de los procedimientos utilizados por instituciones relevantes.

CONTRIBUCIONES FUNDAMENTALES

Para concluir, Elías Fereres ha recordado que las contribuciones de investigadores como José Ignacio Cubero, Rafael Jiménez, Luis Rallo y Alonso Rodríguez son fundamentales para el avance en la agricultura, especialmente en relación con la mejora de cultivos y la comprensión de los mecanismos biológicos subyacentes.

Estas trayectorias no solo han transformado la investigación agrícola en España, sino que también han generado un impacto internacional significativo, promoviendo la sostenibilidad y la cooperación científica a nivel global. La continua inversión en investigación y en la formación de nuevas generaciones de científicos es esencial para enfrentar los desafíos futuros en el campo agrícola.