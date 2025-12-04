Recio (PSOE-A): Comportamientos como los que se achaca a Salazar y líder de Torremolinos "no tienen cabida" en el PSOE

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, en el acto institucional por el Día de la Bandera de Andalucía en el Palacio de San Telmo. - PSOE-A

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha aseverado este jueves que "comportamientos" de supuesto acoso sexual como los que se han denunciado contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar y el secretario general del PSOE de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, "no tienen cabida" en el Partido Socialista, que se reivindica como "feminista".

En una atención a medios tras asistir al acto institucional que por el Día de la Bandera de Andalucía ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, Rafael Recio se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre los casos de Salazar y Antonio Navarro, sobre quienes pesan denuncias por presunto acoso sexual que se han conocido en las últimas horas.

El representante del PSOE-A se ha remitido en estos casos "a lo que están diciendo" los dirigentes del partido "en ámbitos provinciales y federales", pero ha querido subrayar que "este ese tipo comportamientos no tienen cabida en una organización" como la del PSOE.

En esa línea, Rafael Recio ha remarcado que "el ser feminista del socialismo siempre ha estado presente" en el PSOE, "por lo que no tienen cabida absoluta" esos comportamientos, según ha incidido antes de apostillar que eso es "lo único" que puede "añadir a las declaraciones que se han hecho desde el federal y el provincial" al respecto de estos casos.