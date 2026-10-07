La reclamación de la Costa Tropical sobre el sistema hidráulico Béznar-Rules llega a la Fruit Attraction 2026

La reivindicación para que se pongan en marcha las actuaciones pendientes en el sistema hidráulico Béznar-Rules ha llegado a Fruit Attraction de la mano de la Mancomunidad de la Costa Tropical y las comunidades de regantes, entre otros. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

MADRID/GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reclamación para que se pongan en marcha las actuaciones pendientes en el sistema hidráulico Béznar-Rules y que afectan a los agricultores de la Costa Tropical de la provincia de Granada han llegado a Fruit Attraction, la feria internacional hortofrutícola que se celebra en Madrid.

Así, por una parte, el presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical y teniente de alcalde de Almuñécar, Rafael Caballero, junto a los concejales de Agricultura y Medio Rural, han llevado a cabo la iniciativa 'Gota de Rules. Cosecha Limitada'.

La propuesta utiliza una botella de agua como elemento simbólico para poner el foco en las actuaciones que todavía están pendientes para que el agua del sistema Béznar-Rules pueda llegar a las explotaciones agrícolas de Almuñécar, La Herradura y otras zonas de la costa granadina.

La botella lleva una etiqueta con un mensaje que resume el sentido de la iniciativa: "Esta es una de las pocas gotas del embalse de Rules que llegará este año a la Costa Tropical. El resto se queda por el camino mientras nuestras fincas se secan".

Más allá del carácter simbólico, desde el Ayuntamiento de Almuñécar señalan que la situación de las conducciones sigue siendo una de las cuestiones que afectan al futuro del campo en la Costa Tropical. "El desglosado 9 ya está ejecutado, mientras que permanecen pendientes otras actuaciones necesarias para completar el sistema y hacer posible que el agua llegue a las distintas zonas agrícolas", aseguran.

Rafael Caballero ha explicado que "la Costa Tropical tiene aquí una oportunidad para mostrar la calidad y singularidad de lo que produce y para poner en contacto a nuestros agricultores y empresas con profesionales de muchos lugares. También es un buen momento para hablar de las necesidades que tiene nuestro campo y de las infraestructuras que necesita para seguir avanzando".

Por su parte, el concejal de Medio Rural, Luis Aragón, ha explicado que en el caso de Almuñécar el foco está puesto actualmente en el desglosado 3, cuya financiación debe concretarse para que pueda continuar su tramitación.

"Para nuestros agricultores, disponer de agua es fundamental para poder planificar su actividad. Hay explotaciones que necesitan estas infraestructuras y por eso hemos querido traer hasta Fruit Attraction esta botella para escenificar esas necesidades", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Agricultura, Carlos Ferrón, ha explicado que para que el agua pueda llegar a todo el municipio no basta únicamente con completar el desglosado 3, sino que también será necesario actuar sobre los desglosados 1 y 2 y redimensionarlos para alcanzar la cota necesaria de 400 metros.

Ferrón ha diferenciado así la situación del desglosado 9, ya terminado, de las actuaciones que todavía necesita el campo sexitano. "El desglosado 9 permite disponer de agua para abastecimiento y otras necesidades, pero para el riego en Almuñécar y La Herradura necesitamos completar los desglosados 3 y 4. Por eso hemos traído hasta Fruit Attraction esta iniciativa, para poner el foco en unas actuaciones que siguen siendo necesarias para nuestro campo y que queremos que sigan presentes", ha explicado.

RECLAMACIÓN TAMBIÉN DE LOS REGANTES DEL BAJO GUADALFEO

Por otro lado, los representantes de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo --su presidente, Maximino Prados Rodríguez, y su vicepresidente, Manuel Morales--, que también se encuentra en Madrid por la Fruit Attraction, también ha reivindicado la ejecución completa de las canalizaciones Béznar-Rules.

"Fruit Attraction ha vuelto a poner de manifiesto la enorme fuerza del sector agrícola de nuestra comarca. En esta feria están presentes nuestros mejores productos, nuestras cooperativas, almacenes hortofrutícolas, empresas y agricultores, demostrando la importancia económica y social que tiene la agricultura para la Costa Tropical", señalan desde la Comunidad de Regantes.

Durante su presencia en Fruit Attraction, los representantes de los regantes continúan trasladando este mensaje a responsables políticos, administraciones y representantes del sector, utilizando además sus calendarios reivindicativos, con los que se recuerda que "esta infraestructura lleva demasiados años esperando una solución definitiva".

"Las canalizaciones Béznar-Rules no pueden quedarse solo en promesas. Nuestra agricultura necesita soluciones y las necesita ya", han señalado los regantes del Bajo Guadalfeo que señalan que su campaña reivindicativa ha tenido una gran acogida y repercusión.