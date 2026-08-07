Recta final para contar con un nuevo depósito municipal de vehículos de 134 plazas en Jaén capital

Visita a las obras - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén se encuentra ultimando las obras de construcción del nuevo depósito de vehículos municipal, un espacio que contará con 134 plazas de estacionamiento y que se ubica junto a la Jefatura de la Policía Local, en la carretera de Granada.

La actuación, ejecutada a través de la Empresa Municipal de Aparcamientos y Servicios (Epassa), servirá como depósito durante la mayor parte del año y, de forma puntual, como aparcamiento en momentos de gran afluencia por eventos en el recinto ferial.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha visitado los trabajos, que se desarrollan durante este verano y que ya encaran su fase final. Actualmente, las tareas se centran en el refuerzo del firme mediante la extensión de una capa de aglomerado, por lo que la adecuación de este espacio "va a poder estar culminada en próximas fechas".

Millán ha destacado que esta intervención permitirá, por un lado, liberar las plazas que actualmente ocupa el depósito municipal en el aparcamiento de Los Goya y, por otro, ofrecer un nuevo espacio de estacionamiento.

"Este nuevo aparcamiento responde a una doble necesidad: mejorar la organización de los servicios municipales y aumentar la oferta de estacionamiento en una zona de la ciudad que concentra una intensa actividad deportiva, cultural y de ocio", ha señalado el regidor, quien ha valorado su "ubicación estratégica" junto al recinto ferial y a instalaciones municipales y deportivas.

Esta iniciativa se enmarca en el plan del equipo de gobierno local (PSOE-JM+) de dotar a la ciudad de nuevas plazas de aparcamiento para atender una demanda común en prácticamente todos los barrios, con el compromiso de alcanzar las mil plazas durante el presente mandato, tanto en régimen de rotación como de alquiler.

A este respecto, el primer edil ha apuntado que a este nuevo espacio junto a la Jefatura de la Policía Local se suman las 26 plazas ya habilitadas en el entorno de Ruiz Jiménez, en el casco antiguo. Asimismo, ha avanzado que el Consistorio ya trabaja en las obras de otras 100 plazas en la calle Doctor Azpitarte, en la zona Sur, así como en la creación de un nuevo aparcamiento en el antiguo colegio Muñoz Garnica, situado en el barrio de Santa Isabel.