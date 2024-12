Rector alerta de efectos "devastadores" para la UJA ante la falta de los 50 millones "comprometidos" por la Junta

JAÉN 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha criticado que, a pocos días de que termine el año, "todavía no han llegado a las instituciones de educación superior los 50 millones de euros de la financiación adicional comprometida y firmada por el consejero José Carlos Gómez Villamandos para este ejercicio 2024", a lo que ha advertido que los efectos "pueden ser devastadores" para la UJA ante la "falta de recursos económicos".

En una carta abierta a la ciudadanía jienense, ha defendido que destinar dinero a la universidad pública "es invertir en el presente y en el futuro de las personas y de nuestro país". En este sentido, ha señalado que las instituciones académicas de educación superior "devuelven a la sociedad mucho más de lo que reciben, con un impacto sobre la economía del país del 2,2 por ciento en el Producto Interior Bruto".

"En una provincia como Jaén, la Universidad es fundamental, como motor de desarrollo y transformación, para formar y atraer talento, generar conocimiento, impulsar el progreso económico, fomentar la innovación científica y tecnológica y crear riqueza", ha reivindicado Ruiz.

En este contexto, ha insistido en que la "falta" de recursos económicos dibuja un escenario de incertidumbre, en el que "se vislumbran riesgos y amenazas especialmente graves para la UJA". En palabras de Ruiz, "si la Junta no cumple con su propia legislación y con los acuerdos suscritos, transfiriendo los 50 millones de euros adicionales acordados y firmados, las secuelas del 'modelo Velasco' (que ya castigó a la UJA en 2022, según el rector), no solo no se corregirán, sino que se consolidarán y se agrandarán".

A ello, ha añadido que la situación "se agrava y adquiere tintes críticos" con la financiación consignada para las Universidades Públicas de Andalucía en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2025. En ese documento ya aprobado por el Parlamento Andaluz, Ruiz critica que "se recoge una pírrica subida del 2,4 por ciento para las universidades públicas andaluzas, cuando el incremento presupuestario global de la Junta de Andalucía es del 4,4 por ciento". "Unos fondos que vuelven a ser, a todas luces, insuficientes para atender los gastos mínimos indispensables de nuestra universidad, es decir, lo que cuesta el funcionamiento diario y cotidiano de esta institución y, por tanto, para que podamos prestar con garantías el servicio público que tenemos encomendado", ha indicado.

"Las Universidades Públicas de Andalucía volvemos a estar expuestas a una situación de infrafinanciación, motivada por el incumplimiento, una vez más, de la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación", ha lamentado el rector de la UJA. Según Ruiz, "esos recortes de financiación ya comienzan a tener consecuencias, pues restringen de forma notable nuestra capacidad de maniobra para hacer política universitaria y para que nuestra institución mantenga su rol de principal motor de cambio y transformación de la provincia de Jaén".

Asimismo, ha afirmado que la propuesta de 21 millones de euros para las universidades públicas ofrecida por el departamento de Gómez Villamandos se trata de un "principio de solución", si bien "no satisface nuestras legítimas reivindicaciones". Además de considerar esta cantidad "claramente insuficiente", reprocha que los fondos adicionales que ofrece la Consejería en 2024 no son consolidables en 2025 y años sucesivos, por lo que no sirven para cumplir con la "cláusula de salvaguarda" del modelo de financiación, ni con los acuerdos firmados.

Por último, el rector de la Universidad de Jaén ha terminado solicitando el apoyo de la sociedad jiennense "para garantizar el futuro de nuestra institución y de nuestra tierra, con la máxima cohesión, con una inquebrantable unidad de acción y con una determinación vital".