El rector de la UCO contrapone el valor de la fundamentación científica ante "un mundo que se instala en la mentira"

El Salón de Actos Juan XXIII del Campus Universitario de Rabanales ha acogido este lunes el acto de apertura del curso académico 2024/25 de la Universidad de Córdoba (UCO), en el que su rector, Manuel Torralbo, ha contrapuesto el valor que tiene la "fundamentación científica" frente a "un mundo que se instala en la mentira".

En el evento, que ha comenzado con la investidura de 74 nuevos doctores a la que ha seguido la lectura de la memoria del anterior curso académico por parte de la secretaria general, María Luisa Rodríguez, y en el que la lección inaugural ha corrido a cargo de Rosario Mérida, quien ha hablado sobre 'Educar a las infancias para transformar el mundo', el rector ha defendido el trabajo de una Universidad comprometida con la búsqueda de la verdad.

Así, en su intervención, Torralbo ha felicitado a los nuevos doctores, recordándoles que "en la Universidad no puede caber el límite al conocimiento", y ha advertido de que "hoy las universidades vuelven a ser incómodas cuando denuncian desde la fundamentación científica, pues no cabe otro modo de articular el discurso si no es a través de la investigación y sus resultados".

Como consecuencia, "las amenazas" a la autonomía de las universidades "y la libertad de conocimiento están apareciendo en algunos discursos políticos", lo que ocurre porque "en un mundo que se instala en la mentira y el relato inventado no es cómodo que el dato mate al relato", de ahí la evidencia, según ha argumentado, de que "la democracia necesita de la certidumbre y del conocimiento para despejar las incógnitas".

Por otro lado, Torralbo ha reclamado que la financiación del sistema universitario público andaluz tenga la misma atención que cualquier otro sistema de España, señalando que "Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos. Por eso necesitamos que sea realidad la inversión del 1% del PIB en I+D+i".

En este contexto, ha expresado su alineamiento con la Junta de Andalucía en su petición de un modelo equitativo para todos los territorios, toda vez que ha pedido al Gobierno andaluz que "cumpla con el modelo de financiación 2024-27, aprobado por consenso hace ahora casi un año, y al cual le restan aún 25 millones de euros para completar el objetivo inexcusable de la cláusula de salvaguarda. En este sentido, al acercarnos al ecuador del modelo es de esperar que en 2025 comencemos el ejercicio con la certeza del crédito que vamos a tener disponible".

En este orden de cosas, Torralbo ha reclamado, al igual que lo han hecho anteriormente los rectores del resto de las universidades públicas andaluzas, un Plan Extraordinario de Infraestructuras que sea "un fuerte respaldo económico para acometer mejoras y ser dignas de lo que somos: el sistema universitario público más fuerte de España".

UNIVERSIDAD PÚBLICA

En su discurso, el rector ha querido poner en valor los acuerdos alcanzados con la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, como ejemplo de "lealtad institucional" y diálogo. "Las universidades públicas andaluzas seguiremos trabajando con la Consejería para poner de manifiesto ante el Gobierno andaluz que el apoyo a nuestras instituciones es una inversión real y fiable para el desarrollo y la prosperidad de nuestros territorios, y no hay prosperidad sin igualdad de oportunidades. Por eso hay que recordar, una vez más, que las universidades públicas apuestan por los valores de todos, y las privadas por los de unos pocos".

Torralbo ha explicado que "es fundamental reivindicar una defensa cerrada de la Universidad pública, porque es la única capaz de servir a todos sin olvidar a nadie. La Universidad pública debe ser cuidada por sus gobernantes, porque quien gobierna debe tener el compromiso de fomentar los valores universales que la Universidad pública encarna".

LOGROS Y DESAFÍOS

El rector ha indicado, como logros del pasado curso académico, la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), acordada con los representantes sindicales; la obtención de cerca de más de siete millones de euros de financiación para proyectos de I+D+i, lo que convierte a la UCO en la universidad andaluza que más financiación ha captado por proyecto, o la apertura de los centros de Desarrollo Territorial, entre otros.

Igualmente, ha anunciado la convocatoria de elecciones de Claustro para la elaboración de los futuros estatutos adaptados a la LOSU y a la LUPA, mientras que, como retos del próximo curso, Torralbo ha señalado la urbanización y acondicionamiento del Campus de Rabanales, agilizar los procesos de resolución de las diferentes modalidades de plazas convocadas, especialmente las de ayudante doctor, y las mejoras en los procesos de contratación, con el fin de dar respuesta a las mejoras en las intervenciones en infraestructuras.

UCO EN CIFRAS

Según la Memoria del Curso Académico 2023-2024, presentada por la secretaria general de la UCO, María Luisa Rodríguez, el pasado curso se ha cerrado con un total de 17.775 estudiantes, de los cuales 14.019 son estudiantes de Grado y 3.756 de posgrado. El resto de la comunidad universitaria está formada por 1.526 personas pertenecientes al colectivo de 1.526 personas y 882 al de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.

En el curso 2023/24 se han implantado dos nuevos títulos: el Máster Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud, y el Máster Universitario en Tecnología Física: Investigación y Aplicaciones. En cuanto a Doctorado, se han defendido 212 tesis. La internacionalización de los estudios oficiales de posgrado se ha materializado con la oferta de cuatro dobles titulaciones internacionales de másteres, tres másteres Erasmus Mundus y 14 convenios con universidades extranjeras para la realización de tesis en régimen de cotutela.

En cuanto a movilidad internacional, un total de 787 estudiantes han realizado una estancia y, en el caso de las movilidades de personal, se han ejecutado 116. Además, han visitado la UCO 828 estudiantes en movilidad transnacional e internacional y 71 miembros del profesorado y personal de administración y servicios de otras universidades.

La investigación en la UCO, un año más, sigue manteniéndose en excelentes niveles, no sólo de cantidad, sino en calidad de su producción científica, con un 1,4% de crecimiento en 2023. Aun siendo la cuarta universidad andaluza por tamaño y producción científica, la UCO se sitúa la tercera en cuanto al volumen total de citas recibidas en 2023, siendo el segundo año consecutivo que ocurre este hecho.

La captación de fondos procedentes de convocatorias internacionales para la ejecución de proyectos de I+D+i en la UCO ha superado los 3,8 millones de euros. En total, han sido 18 los proyectos concedidos y 70 las propuestas presentadas, mientras que la actividad de transferencia se ha materializado en la firma de 189 nuevos contratos y 120 nuevas prórrogas de contratos con empresas.

Respecto a la protección de resultados, se contabilizan ocho solicitudes de patente nacional, tres de patente europea, una de patente en Estados Unidos, y una solicitud de modelo de utilidad. El importe total que ingresa la UCO gracias a estas 21 cátedras, a través de la retención del 15% de la financiación de cada cátedra ha sido de 88.500 euro.

La implicación de la Universidad de Córdoba con el tejido empresarial y el desarrollo territorial de Córdoba y su provincia, queda patente por los 2.846 convenios vigentes con instituciones públicas y privadas.