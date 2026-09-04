El rector de la UGR reivindica los campus de Ceuta y Melilla como "apuesta estratégica para el desarrollo territorial"

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado Pacheco, ha reivindicado este viernes el papel de los campus de Ceuta y Melilla como "una apuesta estratégica de país". - UGR

SANTANDER/GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado Pacheco, ha reivindicado este viernes el papel de los campus de Ceuta y Melilla como "una apuesta estratégica de país", subrayando la responsabilidad que corresponde a la Universidad de Granada en el desarrollo económico y social de ambos territorios y en la construcción de proyectos estables de futuro.

Mercado ha realizado estas declaraciones durante su participación en la mesa redonda 'Universidad y territorio: ecosistemas de innovación, retos sociales e innovación pública', celebrada en el Palacio de la Magdalena de Santander dentro del Seminario Internacional CRUE Universidades en Alianza. Cooperación, territorio y ecosistemas de innovación.

La mesa redonda ha estado moderada por Marta del Castillo Vázquez, directora general del Parque Científico de Madrid, y ha contado también con la participación de Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco; Concepción López Fernández, rectora de la Universidad de Cantabria; y Amparo Navarro Faure, rectora de la Universidad de Alicante.

El rector ha señalado especialmente el papel que puede desempeñar la Universidad en Ceuta en el actual contexto social y migratorio, no solo como institución académica, sino también como un actor capaz de generar conocimiento, oportunidades, cohesión social y proyectos de desarrollo a medio y largo plazo.

Mercado también ha defendido que uno de los principales desafíos consiste en pasar de proyectos puntuales de colaboración a la construcción de ecosistemas permanentes de innovación vinculados al territorio.

Para el rector de la UGR, estos ecosistemas no pueden limitarse a la relación bilateral entre universidad y administración pública, sino que deben construirse desde un modelo de cuádruple hélice, incorporando de manera estable a universidades, administraciones públicas, empresas y ciudadanía.

Este planteamiento permite que los retos territoriales se identifiquen de forma compartida, que el conocimiento universitario pueda ponerse al servicio de su resolución y que las soluciones generadas tengan continuidad más allá de convocatorias, proyectos piloto o ciclos políticos concretos.

El rector de la UGR ha destacado, en este sentido, una de las funciones diferenciales que pueden asumir las universidades: actuar como instituciones de estabilización de las estrategias territoriales a medio y largo plazo.

"Los grandes retos de un territorio no se resuelven en cuatro años. La universidad tiene una capacidad singular para aportar continuidad, conocimiento y visión de largo plazo y para mantener vivas determinadas estrategias independientemente de los cambios institucionales o políticos", ha señalado.

UNA UNIVERSIDAD LIGADA AL DESARROLLO DEL TERRITORIO

Pedro Mercado ha recordado que esta vocación territorial forma parte de la propia trayectoria histórica de la Universidad de Granada. A lo largo de su historia, la institución ha contribuido al desarrollo social, cultural y económico de Granada y de los territorios en los que está implantada, participando en numerosos proyectos estratégicos y proporcionando estabilidad institucional y conocimiento especializado.

En los últimos años, este papel se ha ido sistematizando y profundizando mediante nuevos instrumentos de gobernanza e innovación?. En este sentido, ha presentado Impronta Granada como uno de los principales ejemplos de esta nueva forma de entender la relación entre universidad y territorio.

La alianza con la Diputación permite proyectar las capacidades de la Universidad de Granada sobre el conjunto de la provincia y, al mismo tiempo, generar mecanismos para que sean los propios territorios los que trasladen sus prioridades, problemas y oportunidades a la Universidad.

De esta manera, la relación universidad-territorio deja de estar construida exclusivamente a partir de proyectos aislados y avanza hacia una arquitectura permanente de cooperación, capaz de conectar investigación, formación, innovación, emprendimiento y conocimiento universitario con las necesidades concretas de cada comarca.