El rector de la Universidad de Granada aboga por la mejora de los protocolos para la movilidad estudiantil

Archivo - El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en una imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha abogado este jueves por la mejora de los protocolos de la movilidad de los estudiantes, y ha defendido que éstos "puedan actualizarse" entre embajadas, consulados y estudiantes universitarios en el marco de propiciar una mejora para prevenir cualquier tipo de eventualidad.

En este sentido se ha pronunciado Mercado cuando ha sido preguntado al respecto por periodistas y tras el asesinato de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria de la UGR que se encontraba en movilidad en Morelos con la Universidad de ese Estado mexicano, un caso, el de la joven, que ha insistido, no se podía prever.

"Creo que estos hechos, todo lo que permita mejorar, afinar, dar y completar de una forma mejor nuestros protocolos, pues tendremos que ponernos manos a la obra y creo que, sin ninguna duda, todo lo que sea mejorarlos, profesionarlos, pues es algo que además está en lo que tenemos que hacer", ha dicho el rector.

Cuestionado por si la UGR pretende trasladar al Ministerio de Exteriores una petición para agilizar la información que aquel departamento tiene listada sobre los distintos destinos extranjeros para que esta llegue a los vicerrectorados, Mercado se ha mostrado a favor: "Creo que todo lo que sea completar la información y todo lo que sea agilizar precisamente ese intercambio de información precisa entre Exteriores y cada uno de los servicios de la Oficina de Relaciones Internacionales de nuestras universidades, sin ninguna duda, podrá mejorar".

Y ha precisado que esa mejor no debe ser "de una forma fija, sino que puedan actualizarse de una forma inmediata y sobre todo también establecer protocolos en los que el contacto entre los consulados, las embajadas y los estudiantes que están en todo el mundo, también puedan actualizarse".

Sobre si habrá prórroga del convenio entre la UGR y la UAEM del Estado de Morelos (México), ha dicho que el mismo se evaluará llegado el momento y "dependerá muy mucho de las condiciones de seguridad"; a lo que ha añadido que "podría perfectamente no renovarse".

ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA

Pedro Mercado ha insistido en que a la UGR ahora "le toca" acompañar a la familia de la estudiante Claudia Tacoronte "en este proceso verdaderamente trágico, evidentemente doloroso", así como a toda la comunidad universitaria. Ha señala que el acompañamiento será "no solo en lo institucional" sino también en "todos los trámites y gestiones que podamos acelerar".

Ha recordado que una delegación de la UGR viaja a México para acompañar a la familia y que la institución académica se pone a disposición de las autoridades mexicanas para "favorecer --los trámites-- y que sean lo más fáciles, lo más ágiles y lo más breves posible".

Tras la información aportada por la Fiscalía de Morelos en cuanto a la investigación judicial y policial para la identificación del culpable de los hechos y del asesinato de Claudia, el rector de la UGR ha dicho que la institución "sigue exigiendo que la justicia actúe de una forma eficaz y rápida".

Además, ha recordado que se ha suspendido la movilidad prevista para tres estudiantes de la UGR a la UAEM de Morelos para el segundo semestre, y que la Universidad granadina ha contactaco con el resto de 27 estudiantes en México para ofrecerles la posibilidad de abandonar la movilidad, si bien todos ellos están decididos a terminar su estancia en el país norteamericano.