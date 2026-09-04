El rector de la Universidad de Jaén la bienvenida al alumnado de nuevo ingreso: "la UJA es una apuesta segura"

Alumnado en las jornadas de bienvenida. - UJA

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha dado la bienvenida este viernes al alumnado de nuevo ingreso que va a comenzar a partir del lunes sus estudios y ha asegurado que la UJA es "una apuesta segura por su porvenir y por el futuro de la provincia".

Así lo ha indicado en el acto celebrado en el marco de las Jornadas de Bienvenida que organiza el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral. Ha tenido lugar en el Campus Las Lagunillas, en la capital, mientras que el 7 de septiembre está previsto en el Campus Científico-Tecnológico de Linares.

Junto a él, han participado la vicerrectora de Estudiantes, María Teresa Pérez Giménez; la directora del Secretariado de Atención al Estudiante y Procesos Académicos, Nuria Ruiz Fuentes, así como representantes de los diferentes centros y del Consejo de Estudiantes, según ha informado la UJA.

Durante su intervención, Ruiz ha felicitado al nuevo alumnado por haber elegido esta institución para su formación superior, calificando su decisión como "una apuesta segura por su porvenir y por el futuro de la provincia".

Ha destacado el carácter joven de la UJA, que cuenta con un reconocido prestigio nacional e internacional. "Aquí venís a echar raíces: raíces del conocimiento, aprendiendo a pensar con criterio propio y rigor científico; y raíces humanas, construyendo amistades para toda la vida", ha subrayado, pidiendo a los estudiantes que afronten esta nueva etapa "con pasión, compromiso y exigencia personal".

FORTALEZAS

Igualmente, ha hecho hincapié en las fortalezas que sitúan a la institución como un centro académico de vanguardia. En este sentido, para este curso 2026-2027 la UJA contará con más de 17.000 estudiantes matriculados en titulaciones de Grado, postgrado (Máster y Doctorado) y otras enseñanzas propias.

"Confían en la oferta formativa de la UJA, una universidad que combina la excelencia docente e investigadora con el fomento de la cultura, el deporte y una estrecha vinculación con el desarrollo territorial", ha remarcado.

El rector también ha valorado la alta tasa de inserción laboral de los egresados de la UJA, situada por encima de la media andaluza gracias a una oferta académica alineada con el mercado de trabajo y a atractivos programas de prácticas en empresas e instituciones.

A ello ha sumado la fuerte proyección internacional de la institución, que cuenta con más de 1.500 convenios de movilidad con unas 750 instituciones de más de 80 países. Acoge en sus aulas a más de 1.600 estudiantes extranjeros y enviando anualmente a unos 600 alumnos a universidades de todo el mundo.

COMPROMISO ÉTICO

Por otro lado, el rector ha querido enfatizar el compromiso ético de la Universidad de Jaén con su alumnado. "Os vamos a formar como profesionales, pero sobre todo como personas, transmitiéndoos valores que son atemporales. Os trataremos como personas, no como números", ha asegurado.

Para finalizar, ha garantizado que la UJA pondrá a disposición del alumnado todos sus recursos e infraestructuras para facilitar su progreso, animándoles a asumir un papel activo en la comunidad universitaria.

"Pasad por la Universidad, pero que la Universidad también pase por vosotros. La sociedad y esta provincia necesitan vuestro talento, coraje y capacidad de escucha", ha manifestado.

LA JORNADA

Esta primera Jornada de Bienvenida a Estudiantado de Nuevo Ingreso de la UJA del curso 2026--2027 se ha desarrollado en dos turnos. El primero ha estado dirigido al estudiantado de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Experimentales, la Facultad de Trabajo Social y la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

El segundo ha estado dirigido a estudiantado de nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, contando en ambos casos con las intervenciones de sus responsables.

Asimismo, el alumnado ha tenido la oportunidad de visitar los distintos stands informativos instalados en el pasillo central del Campus Las Lagunillas, donde han recibido información por parte de las Asociaciones de Estudiantes, el Aula de Debate, la Biblioteca, el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas, el Consejo de Estudiantes, el Servicio de Deportes, Movilidad Internacional, Formación Permanente, Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, las Tunas, UniRadio Jaén o el Instituto Andaluz de la Juventud, entre otros. Finalmente, ha participado en sesiones informativas específicas.

Las Jornadas de Bienvenida continuarán el próximo lunes con su celebración en el Aula Magna del Campus Científico Tecnológico de Linares, que acogerá el turno del estudiantado de nuevo ingreso de la Escuela Politécnica Superior de Linares.