Recuperados los objetos robados del cementerio de Pulianas (Granada)

El Ayuntamiento señalad que la actuación de Policía Local y, especialmente, del Grupo ROCA de Guardia Civil ha permitido recuperar los objetos y localizar a los presuntos implicados. En la imagen, el alcalde junto a agentes municipales en el cementerio. - AYUNTAMIENTO DE PULIANAS

PULIANAS (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Pulianas (Granada) ha informado de la recuperación de los objetos sustraídos durante los últimos días en el cementerio municipal San José, donde se habían producido actos vandálicos y hurtos en lápidas y nichos.

Desde el Consistorio señalan que la actuación de la Policía Local y, especialmente, del Grupo ROCA de la Guardia Civil ha permitido recuperar los objetos y localizar a los presuntos implicados en estos hechos.

Asimismo, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a quienes hayan sufrido daños o detectado la sustracción de objetos en el cementerio para que presenten denuncia en el puesto de Santa Fe de la Guardia Civil y, en su caso, puedan identificar sus pertenencias entre los objetos recuperados.

El alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza, ha lamentado lo ocurrido y ha agradecido la labor de los cuerpos de seguridad implicados. "Es muy triste que un lugar tan sagrado y querido como nuestro cementerio, donde descansan nuestros familiares y al que acudimos para recordarlos, haya sufrido actos de esta naturaleza. Es un espacio que merece todo nuestro respeto y consideración, y lo ocurrido provoca una profunda tristeza e indignación", ha señalado.