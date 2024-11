La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social conmemora su 30 aniversario en el Parlamento

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha celebrado este viernes un acto con motivo de la conmemoración del 30º aniversario de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía).

El acto ha sido inaugurado la vicepresidenta primera de la Cámara, Ana Mestre, acompañada por el presidente de EAPN Andalucía, Juan Luis Delcán González, y se ha celebrado en la Sala Alberto Jiménez-Becerril.

Ha contado con la participación de la secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanessa García, y con las exconsejeras de Igualdad María José Sánchez Rubio (2015-19) y Rocío Ruiz Domínguez (2019-2022), que han intervenido en una mesa de trabajo. Posteriormente, se ha presentado el Análisis de la Evolución del Estado de la Pobreza en Andalucía en los últimos 15 años y el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía.

Ana Mestre, tras felicitar a EAPN Andalucía su "dedicación y trabajo en estos 30 años de vida", ha expresado que "a los datos que manifiestan que hay una parte de la población que se encuentra en riesgo de exclusión, que padece pobreza, tenemos que darles respuesta desde las instituciones públicas". "No se puede eludir esos datos, porque lo que no se evalúa y no se mide nunca se puede cambiar, y hay que pasar a la acción en busca de mayores recursos para que las cifras de pobreza disminuyan notablemente, porque la pobreza conlleva exclusión y la exclusión conlleva pobreza", ha proseguido.

Según Mestre, "estamos hablamos de niñas, niños, mujeres y hombres de Andalucía, de la dignidad de las personas y ante la dignidad, no caben ni presupuestos, ni ideologías, ni sesgos que resten el bienestar de una sociedad como la andaluza".

Nacida en 1994, la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social es una organización comprometida con la erradicación de la pobreza y la exclusión social, que apuesta por el cambio de las políticas públicas, así como por la participación de las personas en el ejercicio de sus derechos y deberes, al tiempo que, como plataforma de entidades, persigue un modelo social "más justo, equitativo y solidario".