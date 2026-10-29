Renfe aplaza su plan alternativo de transporte en la línea Madrid-Andalucía por petición del sindicato Semaf

Viajeros en la estación de Málaga, María Zambrano, tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. A 28 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha comunicado que el plan alternativo de transporte (PAT) previsto para este viernes, 30 de octubre, en la línea Madrid-Andalucía no podrá ponerse en servicio, ante la petición del sindicato Semaf, quien ha exigido el cumplimiento estricto del plazo reglamentario de 96 horas para modificar los gráficos de servicio, circunstancia que, a su juicio, imposibilita que la fecha para explotar el PAT sea anterior al martes 3 de noviembre.

En un comunicado, la entidad ferroviaria ha afirmado que siguen trabajando para ofrecer una alternativa de movilidad ante el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía dentro de las condiciones y plazos normativos.

Además, ha indicado que Renfe informará antes del 3 de noviembre a las personas usuarias del diseño final del PAT --horarios, recorridos y servicios disponibles-- y de su fecha de entrada en vigor, una vez se encuentre definida la operativa y se pueda ofrecer este servicio alternativo.

En este contexto, Renfe ha señalado que tenía previsto ofrecer a partir de este viernes un PAT para facilitar la movilidad de los viajeros que necesiten desplazarse entre Madrid y Andalucía mientras permanezca interrumpida la circulación de alta velocidad por el accidente ocurrido entre Los Yébenes y Urda (Toledo).