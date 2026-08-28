Renfe ofrece más de 1,1 millones de plazas para la operación retorno de las vacaciones de agosto en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de un pasajero delante de un tren de Renfe. - RENFE - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha puesto a la venta más de 1,1 millones de plazas para viajar entre este viernes, 28 de agosto, y el próximo lunes, 31 de agosto, en los servicios de AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional con motivo de la operación retorno de las vacaciones de agosto. La compañía oferta más de 426.000 plazas en trenes de alta velocidad y larga distancia para esta operación de regreso de vacaciones.

Según ha informado la entidad ferroviaria en una nota, del total de plazas, más de 97.500 corresponden a los trenes de Alta Velocidad-Larga Distancia que unen Madrid con Andalucía, de las que casi 3.500 serán adicionales respecto a la oferta habitual.

Además, circularán 13 trenes reforzados con el doble de plazas habituales que incrementarán la oferta de plazas especialmente en las conexiones entre la capital de España y Málaga, Cádiz y Sevilla.

En total, Renfe ha puesto a disposición de los viajeros más de 21,6 millones de plazas para viajar en todos sus trenes de alta velocidad y larga distancia, Avant y en los servicios Regionales, entre el 30 de junio y el 15 de septiembre.

Además, la relación Madrid-Málaga se ha reforzado con dos nuevas circulaciones por sentido de Avlo entre Madrid y Málaga, que han circulado durante todo el verano y hasta el 9 de septiembre, con precios muy económicos. Asimismo, los viajeros dispondrán de cerca de 747.000 plazas en los trenes de Media Distancia para facilitar los desplazamientos durante estos días.

Por su parte, la oferta de plazas en los servicios Avant es de cerca de 142.000, lo que supone un incremento del 4,8% respecto a la operación retorno del año pasado gracias a la incorporación de más de 6.500 plazas adicionales para atender el aumento de la demanda estival.

Asimismo, Renfe ha detallado que ya es posible viajar con perros de hasta 40 kg en todos los trenes de Renfe Desde el 20 de julio, las familias con mascotas disponen de nuevas opciones de movilidad, ya que los perros de hasta 40 kg pueden viajar en todos los trenes de Servicios Comerciales y de Servicio Público de la compañía.

La medida extiende a toda la red un modelo que se implantó con éxito en determinadas rutas de Alta Velocidad desde 2022. Renfe es la única operadora ferroviaria en España que permite el transporte de perros de hasta 40 kg a todos los destinos y consolida su compromiso con una movilidad más inclusiva, adaptada a las necesidades actuales de los viajeros.

Esta iniciativa favorece la convivencia entre el bienestar animal y el confort del conjunto de los clientes. Además de poder viajar con perros de hasta 40 kg en todos los trayectos, este nuevo modelo también permite acceder al tren desde cualquier parada intermedia, no solo desde el origen del viaje. Se admite un máximo de dos perros de hasta 40 kg por tren, ubicados en el coche 'pet friendly'.

Asimismo, Renfe simplifica el proceso de compra y la documentación que debe presentarse en los controles de acceso de los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia. Los billetes están disponibles en la web y la App de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales.

Una huella de perro identificará los trenes que permiten viajar con mascotas sin transportín. El viajero deberá adquirir su billete y el complemento para perros de hasta 40 kg, y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos.

El complemento para el viaje del perro tiene un precio de 40 euros en los servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity. En los servicios Avant y Media Distancia se aplica la tarifa general correspondiente.

Además, 24 horas antes de la salida, el titular de la reserva recibirá un correo electrónico con las condiciones de viaje y recomendaciones para garantizar una experiencia cómoda y segura.