Renfe restablece la totalidad de los servicios Avant Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada desde el 1 de abril

Archivo - Unos viajeros accediendo a un Avant. - RENFE - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe restablecerá la totalidad de la programación Avant Sevilla-Córdoba-Málaga y Sevilla-Córdoba-Granada a partir del miércoles 1 de abril.

Así, según ha subrayado la compañía ferroviaria en una nota de prensa, se ha producido la recuperación del 100% de la programación gracias a la consigna otorgada por Adif de sacar material rodante de la BMI de Los Prados de manera gradual en condiciones de seguridad.

Por ello, desde este miércoles 1 de abril se restablecen tres servicios diarios que quedaron suprimidos con motivo de las afectaciones en la infraestructura por las condiciones meteorológicas adversas.

Además, todos los servicios Avant mantienen el servicio alternativo de transporte por carretera en el trayecto entre Málaga y Antequera Santa Ana, con el que Renfe garantiza la movilidad de los viajeros en esta relación.

Los servicios Avant Granada-Málaga continúan sin circular debido al corte de la vía derivado de la caída del muro de contención.