Rescatado un senderista en el cerro de Matamulillos, en Jaén, tras sufrir un accidente que le impedía caminar

Rescate del senderista que se había lesionado en el cerro Matamulillos. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Jaén rescataron este miércoles a un hombre herido en el cerro de Matamulillos, en el entorno de la Cañada de las Hazadillas.

Tras recibir el aviso del 112 y de la Guardia Civil, un equipo de rescate compuesto por un cabo y cuatro bomberos se desplazó por la carretera de Otiñar (JA-3210) hasta un punto previamente acordado, donde les esperaban dos acompañantes del senderista para guiarles hasta el lugar del accidente, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

Con el vehículo todoterreno, los efectivos lograron aproximarse hasta unos 800 metros del herido, pero tuvieron que continuar a pie para llegar a él debido a la dificultad del terreno.

El senderista presentaba buen estado general, aunque no podía caminar por un posible esguince, por lo que fue inmovilizado y trasladado en una camilla tipo nido, siendo porteado por los cinco integrantes del equipo de rescate.

Una vez llegaron al vehículo, fue trasladado junto a sus acompañantes hasta el lugar donde se encontraban sus coches, desde donde se dirigieron al hospital por sus propios medios.