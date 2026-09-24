Restablecidas 47 de las 56 rutas de transporte escolar que estaban sin servicio en la provincia de Jaén

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Erik Domínguez. - JUNTA

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 47 de las 56 rutas de transporte escolar que iniciaron el curso sin servicio en la provincia de Jaén, con más de 1.600 estudiantes afectados, ya se encuentran operativas.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno andaluz, Erik Domínguez, quien ha valorado ese restablecimiento paulatino después de que el pasado sábado se llegara a un acuerdo entre la Consejería de Educación y Unibús --que argumenta la falta de concurrencia a licitaciones por condiciones que abocan a trabajar a pérdidas--.

En un vídeo remitido a los medios este jueves, coincidiendo con la concentración convocada por Fampa Los Olivos para pedir garantías en este servicio, ha precisado que "el 85 por ciento de las rutas están operando con total normalidad" y los alumnos a los que prestan servicio "están yendo a sus centros educativos con absoluta normalidad".

"Hablamos de 47 sobre 56 rutas; es decir, que faltan solamente nueve para cubrir y que espero que para mañana estén ya totalmente cubiertas, con total normalidad", ha manifestado Domínguez.