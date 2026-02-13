Restablecido el servicio del metro en toda la línea tras el descarrilamiento parcial en Armilla (Granada)

Metro de Granada, en una imagen reciente - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio del metro de Granada se ha restablecido en la línea completa en la tarde de este viernes después de que a las 13,30 horas aproximadamente un convoy que circulaba en dirección a la estación Fernando de los Ríos, en Armilla, en el cinturón metropolitano, sufriera un descarrilamiento parcial, que afectaba a dos de los cinco módulos que componen el tren, sin percance físico alguno para el pasaje.

Así lo ha indicado a los medios la Junta alrededor de las 18,00 horas. Los pasajeros fueron desalojados tras el descarrilamiento, "estableciéndose inmediatamente servicio parcial de metro entre Albolote y Sierra Nevada por la ocupación de la vía por parte del tren afectado.

En el primer análisis, a través del circuito cerrado de cámaras de video vigilancia, se pudo apreciar que dicho descarrilamiento parcial había obedecido a un problema de sincronización en una maniobra de desvío (cambio de una vía a otra) del reseñado tren.