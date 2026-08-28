Retrasos en los trenes de Media Distancia entre Sevilla y Málaga por un vehículo en la vía ya retirado

Archivo - Imagen de recurso de un tren al paso por la estación de Cercanías de San Jerónimo, en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha invadido la vía ferroviaria al paso por Álora (Málaga), este viernes, 28 de agosto, y ha provocado diversos retrasos en la circulación en lo que a las provincias de Málaga y Sevilla se refiere.

La incidencia, ya solventada, ha tenido afectación en trenes de Media Distancia que recorren el trayecto entre Sevilla y Málaga, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un comunicado en sus redes sociales.

Este suceso ha provocado también retrasos en los trenes de la línea C2 del núcleo de Cercanías de Sevilla.