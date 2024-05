Reyes asegura que el expediente de Paisajes del Olivar de Andalucía "no se va a recuperar" desde la Diputación de Jaén

JAÉN, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha asegurado que el expediente de Paisajes del Olivar de Andalucía "no se va a recuperar" a menos que lo pidan los olivareros de la zona 14 que rechazaron formar parte de este expediente ante la Unesco para su declaración como Patrimonio Mundial.

"Ese expediente la Diputación Provincial no lo va a recuperar, si no nos lo piden los agricultores de la zona 14", ha dicho Reyes a preguntas de los periodistas después de que la Universidad de Jaén, IU la Fundación Savia y hasta el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hayan abogado por retomar un expediente fruto de diez años de trabajo.

Reyes ha incidido en que el expediente recogía 14 zonas de olivar en Andalucía, en 13 de estas zonas "no hubo ningún problema, el problema surgió en la zona 14" donde 8.500 olivareros de la provincia de Jaén firmaron en contra de la declaración.

Por eso, ahora, sólo si lo piden los "los agricultores, lo analizaremos en comisión", pero "a día de hoy la Diputación Provincial no va a retomar el expediente en contra de los agricultores de la zona 14".

Por lo pronto, ya se le ha mandado a las cooperativas y a los ayuntamientos el acuerdo de la comisión de retirada del expediente así como "todo el decálogo de respuesta a los planteamientos y a las dudas que planteaban los agricultores para su conocimiento". Además, se estaba a la espera de una visita de los técnicos de Icomos que se ha paralizado.

"No vamos a dar lugar a que haya más líos, más movilizaciones cuando el expediente esté claro. No lo vamos a hacer en contra de los agricultores", ha subrayado Reyes, que ha incidido en que la Diputación Provincial "no va a retomar este expediente, salvo que nos lo pidan quienes se manifestaron en contra".

Ha añadido que la Diputación "no va a hablar con estos 8.500 agricultores" que firmaron en contra porque "el expediente está retirado" y "a día de hoy la Diputación Provincial no va a mover un solo dedo para retomar el expediente desde la Diputación".

Sobre la opción de abrir un nuevo expediente excluyendo la zona 14, el presidente ha querido dejar claro que la Diputación "no se plantea retomar ningún expediente en torno al olivar".