Reyes, a disposición del PSOE de Jaén una vez acabe el mandato en 2027 en Diputación por si puede "seguir colaborando"

JAÉN 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes (PSOE), ha afirmado este martes estar "a disposición" de su partido una vez que en 2027 acabe el actual mandato y se produzcan elecciones municipales de las que saldrá la próxima Corporación provincial.

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press ante su reciente salida de la Secretaría General del PSOE jiennense en el marco del proceso congresual en el que el alcalde de Arjona, Juan Latorre, resultó elegido para relevarlo en el cargo.

"Mi legislatura finaliza en junio del año 2027, es cuando acaba esta legislatura. Habrá elecciones municipales y será el partido el que decida quién en ese momento se presentará a la presidencia de la Diputación Provincial. Por lo tanto, yo lo que estoy a disposición de mi partido", ha explicado.

Reyes, que ocupaba la Secretaría General del PSOE de Jaén desde 2010, ha añadido que ha "finiquitado una etapa de responsabilidad orgánica" y "se ha producido un gran relevo por la incorporación de un secretario general joven, cualificado, con ganas, con ilusión, que ha hecho un gran equipo".

"Por lo tanto, lo que procede es ponernos a disposición de él para, en mi caso, por si puede seguir colaborando en ese proyecto del PSOE en la provincia de Jaén y que lidera Juan Latorre", ha manifestado.

De otro lado, preguntado por si es más de WhatsApp o de llamadas, ha señalado que es "uno de los pocos en este planeta que no tiene 'Whatsapp'. Así, "poca gente puede tener copia", en alusión a los mensajes publicados en los últimos días entre el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos.

"Lo que yo no entiendo es cómo una conversación privada con WhatsApp o por teléfono se puede filtrar de la manera que se está haciendo. Yo creo que aquí alguien debería intervenir y en este caso me refiero a la justicia. Conversaciones privadas no deberían salir a la luz pública si el que las mantiene no quiere. Yo creo que no es justo y bueno, ya haya cada uno con su conciencia, especialmente quien haya provocado esto", ha considerado.

EXPOLIVA

Unas declaraciones que el presidente de la Diputación ha realizado en una entrevista previa a la inauguración, este miércoles, de la XXII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2025.

Dispondrá de "la mayor superficie expositiva de su historia, 38.000 metros cuadrados" y contará con 300 expositores directos, 185 indirectos y la presencia de 14 países. Unas cifras que "confirman que Jaén se convierte durante estos días en el foco neurálgico del aceite de oliva a nivel mundial", con un espacio donde se van a mostrar las novedades tanto en el ámbito tecnológico como de la investigación o de la comercialización.

El presidente de la Diputación ha destacado que, junto a las consecuencias desde el punto de vista comercial fruto de contactos que se realizan en Expoliva, la feria implica un retorno económico inmediato por la importante afluencia de personas, especialmente para sectores como el hotelero y el de la restauración.

Con respecto a los precios del aceite de oliva, ha apuntado que "no son normales" los que hubo el año pasado, por la escasa producción como consecuencia de la sequía, "pero tampoco es lógico" que bajen a los niveles actuales. A su juicio, esto indica que "hay que seguir dando pasos" en la concentración de la oferta. "Lo que no puede haber es cuatro o cinco que compren y 300 que vendan en la provincia de Jaén", ha apostillado.

CETEDEX

En todo caso, Reyes ha recalcado que, pese a que la "foto fija" de Jaén "es el olivar y el aceite de oliva", "desde el punto de vista del empleo, más empleo genera la industria que el propio olivar". Y ello antes ya del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) que promueve el Ministerio de Defensa en la capital.

"Jaén se va a convertir en un referente de la lucha antidrones, de los vehículos inteligentes, vehículos sin conductor, militares y civiles, y también de la inteligencia artificial ligada a la defensa", ha valorado, no sin resaltar el efecto tractor del Cetedex, con el anuncio de la implantación de empresas tanto en Jaén como en Linares.

Finalmente, el presidente de la Diputación de Jaén ha hablado de las relaciones con la Junta de Andalucía y ha calificado de "triste" que "haya pedido ya en dos ocasiones" --a finales del 2024 y el pasado febrero-- reunirse con el presidente andaluz, Juanma Moreno, "y ni siquiera se haya dignado a contestar".

"Creo que Jaén merece el mismo trato que tienen el resto de provincias andaluzas. Lo vamos a reivindicar y vamos a actuar en consecuencia. Jaén no quiere ser más que los demás, pero tampoco recibir ese desprecio por parte del Gobierno de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno", ha declarado.