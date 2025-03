Reyes lamenta el "uso torticero de un corte" en pleno de Diputación de Jaén y defiende su "apuesta por la igualdad real"

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha lamentado este miércoles el "uso torticero" por parte del PP del "corte" de una intervención en el pleno de esta administración, al tiempo que ha defendido su apuesta "por la igualdad real entre hombres y mujeres". En todo caso, ha pedido "disculpas" si alguien se ha podido sentir ofendido.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas después de que diputada 'popular' le exigiera una rectificación y disculpas públicas por el "humillante ataque machista" contra su persona durante el pleno de este martes, en alusión al comentario "pasa que a lo mejor estaba pensando en otra cosa con lo del gusto".

Reyes ha considerado que "lo que es lamentable es el uso sesgado de las intervenciones que hubo en la Diputación", en el marco del "debate de una proposición del PP". Una formación que, según ha añadido, "se quedó fuera de juego cuando vio que el posicionamiento del PSOE era a favor" de la conversión en autovía de la N-432, Granada-Badajoz.

En este sentido, ha considerado que "lo que el Partido Popular no aguanta" es que el grupo socialista "votara a favor de una iniciativa", como ha "hecho siempre en la provincia de Jaén apoyando las infraestructuras".

"Lo que es triste es ese uso, uso torticero de un corte, que no está todo lo que dijo el diputado Agea, no está todo lo que dije yo y, evidentemente mi intención no era esa. Yo pido disculpas si alguien se puede sentir por aludida, en este caso, pero quien me conoce sabe cómo soy y la apuesta que he hecho a lo largo de mi trayectoria política por la igualdad real entre hombre y mujer", ha subrayado.