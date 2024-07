Reyes (PSOE Jaén) sobre el acuerdo entre ERC y PSC: "Será un acuerdo pensado en el interés general de España"

JAÉN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, se ha mostrado confiado en que el acuerdo con ERC para investir a Salvador Illa presidente de Cataluña "será un acuerdo pensado en el interés general de España".

"A mí no me queda la menor duda de que si a este acuerdo el Gobierno de España le ha dado el visto bueno, será un acuerdo pensado en el interés general de España, en la igualdad entre territorios, en la igualdad entre hombres y mujeres, independientemente del lugar en el que vivan", ha dicho Reyes a preguntas de los periodistas.

Ha añadido que "lo que no puede suceder, y de hecho no ha sucedido en España desde que gobierna Pedro Sánchez, es "la discriminación dependiendo del territorio en el que vivan" y "aquí en Jaén tenemos una amplia experiencia".

"No basta con tener financiación suficiente, sino que esa financiación se reparta por los territorios", ha dicho Reyes, que ha hecho referencia a la gestión de Juanma Moreno durante seis año en lo que respecta a la provincia de Jaén.

El secretario general del PSOE de Jaén se ha mostrado partidario de esperar a conocer ese acuerdo y ver lo que pasa con las bases de ERC, al tiempo que ha apuntado que el acuerdo de financiación "tendrá que ser aprobado en el Congreso de los Diputados".

"Evidentemente, no tengo la menor duda de que no perjudicará a Andalucía, sino todo lo contrario, y si no es así, evidentemente el PSOE de Andalucía y el PSOE de Jaén no estaremos de acuerdo", ha dicho Reyes.

En este punto, ha indicado que los socialistas jiennenses se fían de "quien ha ayudado a Jaén, de quien ha trabajado por la igualdad". A esto le ha sumado que "si el Partido Popular dice que es un acuerdo malo para España, es que no es malo para España, es malo para el Partido Popular".