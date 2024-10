Rival de Espadas en las primarias de 2021 no ve "integración" en las listas de delegados del PSOE-A al Congreso federal

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Luis Ángel Hierro, que fue candidato a las primarias que el PSOE-A celebró en junio de 2021 para elegir a su cabeza de lista a las elecciones andaluzas que acabaron convocándose en 2022, y en las que venció Juan Espadas, ha afeado falta de "integración" en las listas de delegados aprobadas por las agrupaciones provinciales del PSOE andaluz de cara al 41º Congreso federal que el PSOE celebrará en Sevilla entre los próximos 29 de noviembre y 1 de diciembre.

Así se desprende de un comunicado difundido este lunes por parte del movimiento denominado 'Reconstrucción PSOE-A', que cuenta con Luis Ángel Hierro como referente y en el que se señala que, "a pesar de que se ha trasladado a los medios que se han elaborado listas de integración de delegados al Congreso Federal del PSOE en la provincias andaluzas, la realidad es que dicha integración no ha sido tal".

En esa línea, este "movimiento de bases" se queja de que "ha sido de nuevo despreciado a pesar de los intentos de negociación realizados", y al respecto relata que "se han mantenido conversaciones con seis de los ocho secretarios generales provinciales y con un secretario de organización provincial", que "en su mayoría" han sido "muy cordiales", pero "el resultado final ha sido la ausencia absoluta de integración".

De esta manera, "el conjunto de compañeros que en las últimas primarias apoyaron la candidatura de Luis Ángel Hierro, 1.817 militantes, ha quedado sin representación en el Congreso Federal y ni tan siquiera" el propio rival de Juan Espadas y Susana Díaz en aquel proceso orgánico de 2021 "va a tener voz en dicho congreso", lamenta esta plataforma.

MISIVA DE HIERRO A ESPADAS

En este comunicado, relatan que Luis Ángel Hierro envió por correo "el pasado día 5 de octubre" al secretario de organización del PSOE-A, Jacinto Viedma, "una misiva para que se la hiciera llegar al secretario general, Juan Espadas, como cabeza de la federación socialista andaluza y cabeza de lista" de delegados del PSOE de Sevilla al Congreso federal "sin que la misma haya tenido contestación".

En dicha misiva, cuyo texto se incorpora a este comunicado, Luis Ángel Hierro se dirigía a Espadas para solicitarle "que incluyas en la lista (de delegados del PSOE de Sevilla) nuestra representación, como estoy haciendo con los cabeza de lista y secretarios/as generales del resto de provincias andaluzas, en el entendido de que un grupo de 1.817 militantes --votos que recibí en las primarias a las que ambos concurrimos-- que ha venido trabajando desde esas primarias por la renovación del PSOE-A, es una parte pequeña pero importante del partido y representa una forma de ver el partido que debe concurrir al congreso con representación de delegados".

Tras remarcar que la candidatura de Espadas, "mayoritaria en la provincia de Huelva, obtuvo exactamente el mismo número de votos, 1.817, y va a concurrir con un amplio número de delegados al Congreso", Luis Ángel Hierro trasladaba al líder del PSOE-A que a esta circunstancia había de sumarse la postura mantenida "en relación a la financiación autonómica, que nos consta comparten una cantidad de compañeros y compañeras sustancialmente mayor al número de votos que tuvimos en esas primarias".

"Dada la importancia del debate que habrá de producirse sobre esta cuestión, sería razonable que la representación de Andalucía en el congreso trasladase también la diversidad de posturas en este tema", sostenía Luis Ángel Hierro en su carta a Espadas, a quien le trasladaba que "sería bueno para el partido en Sevilla y Andalucía iniciar la nueva etapa que se abre con este proceso congresual con la confección por tu parte de una lista integradora y plural de delegados y delegadas al Congreso Federal, en la que tenga presencia el grupo de compañeros y compañeras en nombre del que me dirijo a ti".

Tras conocer la composición de los delegados elegidos, desde el movimiento 'Reconstrucción PSOE-A' han lamentado que "Juan Espadas y su ejecutiva terminan su mandato exactamente de la misma forma que lo iniciaron, con una visión patrimonialista del partido, excluyendo a quienes no piensan como ellos y ellas".

"Donde no hay no se puede encontrar", ha manifestado Hierro en el mismo comunicado, en el que se sostiene que "las listas aprobadas por las ejecutivas provinciales trasladan al Congreso Federal una imagen del PSOE-A que no coincide con la realidad de su militancia al no incluir la diversidad de postulados políticos", una cuestión que "cobra especial relevancia en el tema de la financiación autonómica donde la plataforma Reconstrucción PSOE-A ha mantenido una posición política claramente discrepante".

"Es imposible que un PSOE-A abierto en canal, sin integración ni generosidad, logre sumar para superar al PP en Andalucía", avisan desde la corriente de Luis Ángel Hierro, desde donde concluyen que Juanma Moreno (PP-A) "es presidente de la Junta de Andalucía no por mérito propio, sino por incapacidad de crear un proyecto compartido".

REIVINDICACIÓN "IMPROCEDENTE Y SIN FUNDAMENTO" PARA DIRECCIÓN DEL PSOE-A

Tras la difusión de este comunicado, fuentes de la dirección del PSOE andaluz consultadas por Europa Press han considerado "improcedente y carente de fundamento estatutario alguno" la pretensión del que, continúan, parece actuar como portavoz de este grupo de militantes, Luis Ángel Hierro, de incorporar a las personas que él considerara en las listas de delegados aprobadas por las agrupaciones provinciales sin previamente haber presentado candidaturas en el proceso abierto para ello, ni haber por tanto recogido avales.

Sería "antiestatutario" incorporar una lista de delegados críticos "salida de la nada", entienden las mismas fuentes, que critican que la propuesta de Luis Ángel Hierro busca "retrotraerse" al resultado de las primarias de 2021, hace ya tres años, para justificar la representación de delegados con la que les gustaría contar en el referido congreso federal.

Desde la dirección del PSOE andaluz subrayan que la repuesta a esta petición ha sido unánime por todas las ejecutivas provinciales que han aprobado la única candidatura presentada en cada provincia por unanimidad.