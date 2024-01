Robles afirma que "España nunca ha tenido miedo a participar en ninguna misión", pero deben estar "definidas"

CÓRDOBA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este jueves durante su visita a la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, en la Base de Cerro Muriano, que "España nunca ha tenido miedo a participar en ninguna misión", pero que las misiones deben estar "definidas" para que el país participe, lo que a su juicio no ocurre con la operación en el mar Rojo que lidera Estados Unidos y en la que afirmó contar con el apoyo español.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que España se pudiera replantear participar en una operación en el mar Rojo, la titular de Defensa ha explicado que "no sabemos a qué misión se está refiriendo Estados Unidos", país que "en su momento anunció una misión en la que, sin contar con España, dijo que iba a participar España y otros países. Se ha visto que no sólo España, sino que otros países no están participando. Esa misión no está definida", ha insistido.

Robles ha añadido que España trabaja "en una misión, que es la misión Atalanta. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa misión que nos parece una misión esencial y fundamental", pero ha descartado involucrarse en ninguna otra por el momento ya que "España en este momento es el país que en primer lugar participa en misiones de la Unión Europea", recalcando de nuevo que "en ningún caso Estados Unidos pidió la autorización de España para participar".

La ministra de Defensa ha aprovechado la ocasión para subrayar que España es un país cuyas Fuerzas Armadas "siempre están en los lugares y momentos más difíciles del mundo", y ha puesto como ejemplo que "en este momento tenemos 700 militares que están en un contingente en Líbano en una situación de muchísimo riesgo y España está ahí".

En este sentido, ha repetido que "España nunca ha tenido miedo a participar en ninguna misión, pero España precisamente porque tiene rigor, porque tiene seriedad, porque tiene profesionalidad, lo que quiere es que las misiones se definan y que ningún país, sea cual sea este país, le diga a España lo que tiene que hacer".