Rocío Díaz señala Andalucía como ejemplo de "sentido común" para afrontar el problema de la vivienda

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha criticado este lunes la forma de los populismos de afrontar el problema de la vivienda en España y señala Andalucía como ejemplo de "moderación y sentido común" para afrontar grandes problemas como este.

Así lo ha señalado en su ponencia incluida en la cuarta edición del foro organizado Europa Press 'Andalucía hacia el futuro' en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Acerinox, Atlantic Copper, CEU, Coca Cola Europacific Partners, Cox, Ence, Endesa, Fujitsu, Heineken, Ikea, Moeve y Naturgy.

"Juanma Moreno ha demostrado que el diálogo y la gestión equilibrada son el camino para avanzar. La vivienda es un reto enorme, pero también es una oportunidad para demostrar que, con políticas rigurosas y comprometidas, podemos marcar un nuevo camino", ha señalado.

Según ha explicado, la situación es "compleja" y exige respuestas "complejas" y, tras apuntar que "los populismos tienen ocurrencias y los partidos maduros hacen "el diagnóstico y después la estrategia e intervención", ha destacado que la "alternativa" que propone Andalucía pasa por "un modelo de gestión propio, basado en soluciones reales y en el respeto a nuestras competencias, como ha reconocido el Tribunal Constitucional".

Una vez analizado el problema de la vivienda, con "una evidente falta" de la misma, agravada por la lentitud en la urbanización de suelo y el escaso ritmo de construcción, con precios que han crecido "de forma desproporcionada", la consejera de Fomento ha criticado la Ley de Vivienda del Gobierno central, "profundamente intervencionista", con medidas "ineficaces" como la del control de precios en zonas tensionadas.

"Cuando uno legisla basándose en prejuicios, en estigmas y sin escucha, suceden estas cosas. Hay quien busca las soluciones en la superficie, pero nosotros siempre hemos sido de sumergirnos hasta el fondo de nuestra realidad. Será cuestión de carácter. O de responsabilidad. Y, por qué no, de valentía", ha afirmado.

Frente a esta normativa, ha señalado la Ley de Vivienda andaluza que pone el foco en "ampliar la oferta, agilizar la burocracia y fomentar la rehabilitación de viviendas". "Queremos construir más y mejor, con incentivos a promotores para viviendas asequibles y ayudas directas que permitan a nuestros jóvenes y familias vulnerables acceder a un hogar digno", ha subrayado.

El GOBIERNO CENTRAL DEBE "ABANDONAR LOS CHANTAJES POLÍTICOS"

Pero para que esto funcione, según ha explicado, se necesitan recursos. Y, en este punto, ha reclamado al Gobierno central que "abandone los chantajes políticos en la distribución de fondos y ofrecer un marco de cooperación efectivo, donde prime el interés ciudadano y no la imposición ideológica". "No me gusta el pastoreo político y nosotros vamos a ir sólo a donde creamos que debemos ir", ha indicado.

Aunque ha afirmado que no buscan enfrentamientos, "ni la vivienda es un objeto que arrojar al jardín del vecino", ha criticado que en este asunto "se ha intentado capitalizar políticamente la lógica indignación ciudadana". "La vivienda no puede seguir siendo un lujo inaccesible, debe ser la base de una sociedad más justa y cohesionada", ha señalado.

LEY DE VIVIENDA DE ANDALUCÍA

La consejera de Fomento ha insistido en la Ley de Vivienda para Andalucía pensada "para las personas y no para ideologías" y que busca garantizar el acceso a una vivienda "adecuada, asequible y adaptada a las necesidades reales de los andaluces". Esto es algo que, según ha señalado, solo se consigue aumentando la disponibilidad en el mercado.

Entre las medidas impulsadas, ha destacado la creación de una Bolsa de Suelo para Vivienda Asequible, un portal que dará transparencia y competitividad al sector. También ha incrementado el parque público de vivienda en alquiler asequible, "construyendo nuevas viviendas donde más se necesitan".

Según ha detallado, se concentran las esfuerzos en las Áreas Prioritarias de Vivienda, donde "las dificultades de acceso son mayores, y ofrecen ayudas directas al alquiler y la compra". Además, ha apostado por la sostenibilidad y por eso "la vivienda que se construya bajo esta ley deberá ser de calidad, con eficiencia energética, hídrica y un enfoque que reduzca la huella de carbono".

Rocío Díaz ha querido resaltar que esta ley "no será una imposición" sino "fruto del consenso" y se aborda "con seriedad, con soluciones reales y con la mirada puesta en el progreso de Andalucía". "Creo en una política de vivienda expansiva, responsable y que mitigue un problema que a todos nos afecta", ha subrayado.

Frente a esto, ha manifetado que "el Gobierno de España ha perdido su brújula y es difícil abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo cuando tu palacio está en llamas y no hay ni pausa, ni ideas, ni interlocutores para afrontar una profunda transformación".

Por último, ha destacado que la ley andaluza será "un ejemplo de trabajo serio, de responsabilidad y de herramientas eficaces". "Cada casa es un proyecto de vida. Es un paso hacia el mañana. Es un espacio donde anidará el talento, el esfuerzo académico de unos niños que algún día serán adultos comprometidos con su tierra, grandes profesionales, parte viva de lo que somos".