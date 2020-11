Teresa Rodríguez sugiere que "IU ofrece apoyar Presupuesto a cambio de que PP rechace recurso de expulsados de Adelante"

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder andaluza de Anticapitalistas expulsada del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sugerido este jueves que el ofrecimiento que ha hecho la portavoz parlamentaria y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para apoyar el Presupuesto andaluz del 2021 pueda ser "a cambio" de que el PP-A rechace en la Mesa del Parlamento el recurso de reconsideración que ha presentado ella misma junto a los otro siete parlamentarios por su salida del grupo de Adelante.

"IU y PSOE se ofrecen a aprobarle los presupuestos al PP de Andalucía y yo me pregunto, ¿será a cambio de rechazar nuestro recurso y no oír a los servicios jurídicos sobre la ilegalidad de nuestra expulsión?", ha expresado Teresa Rodríguez en una serie de comentarios en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, después de que Nieto, en la sesión de control en el Parlamento, haya ofrecido a Moreno la posibilidad de que su grupo pueda apoyar el Presupuesto siempre y cuando "no sea prudentón".

Con dicho apoyo, a juicio de Rodríguez, "el PP quizá piense que se sitúa en la posición centrista que se está construyendo", mientras que "PSOE e IU eliminan el último obstáculo a un futuro cogobierno en Andalucía con Susana Díaz". Así, lamenta que "Podemos e IU se cargan el último intento de construir un partido de obediencia andaluza".

"Los políticos profesionales, e Inmaculada Nieto no ha hecho otra cosa, juegan muy bien al corto plazo, a la corta distancia, al cuerpo a cuerpo, pero olvidan que con esta operación quizá estén garantizando como mínimo una nueva legislatura a las derechas", ha agregado la política gaditana, que ha considerado que esto no es nuevo, "es la vieja y errónea consigna de 'a mi izquierda, la pared". "Que sepan algo: Andalucía no se rinde", ha sentenciado.

Precisamente la Mesa del Parlamento debatió ayer durante más de dos horas sobre el recurso de reconsideración que han presentado Teresa Rodríguez y los otros siete diputados que han sido expulsados del grupo parlamentario de la confluencia, en el que piden que el escrito que presentó Inmaculada Nieto acusándoles, en nombre de Podemos, de "tránsfugas" y que se saldó con su salida de Adelante, sea rechazado.

No obstante, la reunión de la Mesa se saldó sin acuerdo y volverá a reunirse este jueves, una vez que finalice la sesión plenaria que se está celebrando, a fin de tomar una decisión al respecto.