La RTVA presenta un superávit presupuestario de 2,7 millones en primer semestre frente a déficit de 4,2 del pasado año

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha defendido este martes que el ente autonómico y sus sociedades filiales presentan en el primer semestre del ejercicio un superávit presupuestario de 2,7 millones de euros, cifra que ha contrastado con los 4,2 millones de déficit que presentó en igual periodo de 2023, según los datos que ha ofrecido durante una comparecencia parlamentaria.

Esa liquidación positiva de las cuentas descansa, según ha explicado Mellado, sobre la ejecución de 91,7 millones del ingreso de explotación, un 49,1% de lo presupuestado, mientras que el gasto explotación ha sido de 89 millones, con una ejecución del 47,72%.

El presupuesto de partida de la RTVA es de 168,6 millones, para precisar que 10,6 millones son por compensación de gasto para el ente, mientras que 158 millones corresponden a Canal Sur Radio y Television.

La transferencia procedente de la Junta de Andalucía se ha ejecutado a través de dos partidas: 149,6 millones y 8,4 millones.

En el caso de los ingresos de explotación ha aludido a un aumento de la ejecución de un 9,9%, hecho que ha atribuido a "un incremento de la financiación de explotación" procedente de la Administración autonómica.

En cuanto al gasto de capital, que ha situado en 6,2 millones, ha aludido el director general de la RTVA a una partida financiada por los fondos europeos asociados al Plan de Regeneración que se destina a la mejora de la eficiencia energética del Pabellón de Andalucía y que se ha incluido dentro del Plan de impulso de rehabilitación de edificios autonómicos de la Junta. Su plazo de ejecución lo ha enmarcado entre 2023 y 2025.

En el detalle de los gastos ha hablado de los de aprovisionamiento, donde figuran la compra de derechos y producciones, que han sido de 24,1 millones de euros, un 54,6% de lo presupuestado y aumenta un 6,3% sobre el año pasado. Los gastos de personal han sido hasta el momento de 47,2 millones de euros, una ejecución del 46,76%, y que ha situado en niveles similares a 2023.

En el caso de los ingresos, Mellado ha señalado que en los ingresos propios, con ventas de publicidad y de prestación de servicios, han ascendido a 6,3 millones de euros, una ejecución del 37,9% de los 16,7 millones presupuestados.

En los ingresos de explotación ha hablado de eventuales subvenciones de otras Administraciones para diversas finalidades y las transferencias de financiación, que ha situado a 30 de junio en 84,6 millones, el 50,6% de la previsión del ejercicio.

LOS GRUPOS

La parlamentaria socialista Rocío Arrabal ha afirmado sobre la ejecución presupuestaria de este año que se trata de "un presupuesto insuficiente", convencida de "nos trajo unas cuentas ficticias" para afrontar este 2024.

Además de ese apunte presupuestario, ha reprochado a Mellado su presencia en diversas fotografías junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, mientras estuvo "a 800 metros de la Delegación Territorial" de Canal Sur en el municipio y ha considerado que fue "un momento perfecto para preocuparse de los trabajadores de la casa", por lo que ha inferido que "fue una falta de respeto, una deslealtad, que, estando a tan solo 800 metros, no se pasara por allí".

Arrabal ha considerado que esa visita a las instalaciones le hubiera permitido conocer "las necesidades de la delegación" para el proyecto de presupuesto de 2025, recriminación a la que ha sumado que "la Feria Real de Algeciras, la décima ciudad de Andalucía, no es retransmitida por la casa", hecho que ha considerado relevante para que "le echemos una mano a Algeciras con la afluencia turística", además de reclamar a Mellado "cubrir todas las plazas del centro y no solo dos", convencida por todo ello que "la delegación territorial de Algeciras no es una prioridad".

"Le invito a pedir disculpas a los trabajadores", ha reclamado la diputada socialista, convencida de que "usted no es nadie sin los 1.000 trabajadores de la casa", mientras ha interpretado la presencia de Mellado en Algeciras para "sacarle las castañas del fuego a un alcalde del PP".

La diputada del PP Auxiliadora Izquierdo ha argumentado que la RTVA de 2024 "nada tiene que ver con el panorama desolador de 2018", conclusión que ha presentado con la referencia del informe de la Cámara de Cuentas de 2018, que ha calificado de "claro y demoledor" a partir de conclusiones como "una financiación insuficiente para cubrir los costes, una pérdida de patrimonio de un 70%, una empresa al borde de la crisis, con obsolescencia técnica", antes de afirmar como añadido que se trataba de "una televisión que con el PSOE no era de los andaluces, estaba al servicio del PSOE y del Gobierno andaluz" y concluir que "eso es pasado, ahora estamos en otro momento" por cuanto ha apelado a "un cambio en últimos cinco años de 180 grados".

Izquierdo ha defendido la conversión de Canal Sur "en una televisión de las referentes a nivel nacional", con el añadido de que su prestación la hace en la actualidad con una menor contribución de dinero público al esgrimir que la subvención de explotación ha pasado de ser de 251 millones a 164, por lo que ha esgrimido que "son casi 100 millones menos", así como que "con menos se puede hacer más", hecho que no ha impedido "una revolución bestial", además de ser "la cadena preferida por los andaluces", con un coste por andaluz de 16,61 euros, frente uno de 60,5 euros por vasco de Euskal Telebista o de 31,60 euros de TV3 por cada catalán.

La diputada de Vox Ana María Ruiz ha sostenido que la situación económico-financiera de la RTVA supone "un gran problema que viene acarreado por el exceso de poder sindical", organizaciones a las que ha atribuido "falta de compromiso con los cambios estructurales", mientras que ha considerado que "los centros territoriales son fundamentales por la información de proximidad", para lamentar entonces que "no están bien gestionados", por cuanto ha blandido que "hay un excesivo nivel de cesiones a los sindicatos en cada provincia".

Ruiz ha estimado que por ello "la eficacia de cada centro se ve mermada" y ha considerado que el problema puede ser de "no más personal, sino de una buena gestión ante la rigidez sindical, generando los actuales problemas en los centros", por lo que ante su retrato de "una falta de organización", ha instado a la dirección de la RTVA a "enfrentarse a las presiones sindicales" y a "combatir las élites sindicales".

Tanto el director general de la RTVA como los distintos portavoces han tenido un recuerdo para la parlamentaria del PP María Díaz Cañete, quien falleció la semana pasada, y que fue integrante como vocal de la Comisión de Control de la RTVA y sus sociedades filiales.