Andalucía realizará en septiembre una nueva inspección "extraordinaria" en residencias públicas de mayores

PSOE-A pide más personal, más protección y más pruebas en residencias de mayores para que "no se repita el tremendo impacto del Covid"

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado en comisión parlamentaria que su departamento llevará a cabo este mes de septiembre "una inspección extraordinaria de nuevo en todas la residencias públicas de personas mayores", 14 en total, y ha reprochado al PSOE que "utilice" a las víctimas y hable de muertos por el Covid "con tanta facilidad".

Durante su comparecencia para responder a la situación en las residencias tras la crisis provocada por el Covid-19, la consejera ha destacado que desde que se dieron los primeros casos en nuestro país, el Gobierno andaluz "extremó las precauciones", y que incluso antes del estado de alarma se tomaron medias "para controlar la expansión del virus", al tiempo que ha señalado, entre otras cuestiones, que durante el confinamiento se "han diversificado medidas de protección para abarcar toda la casuística de los mayores" y que "se han hecho contrataciones de emergencia para cubrir bajas y cumplir la ratio, 1.260 durante la pandemia".

Además, ha subrayado que la Inspección de Servicios Sociales ha llevado a cabo un plan de trabajo extraordinario "con un protocolo de actuación inspectora específico para conocer la situación de cada uno de los centros residenciales", y junto a ello "este mismo mes de septiembre llevaremos a cabo una inspección extraordinaria de nuevo de los Servicios Sociales de la Consejería en todas la residencias públicas".

Al respecto, ha añadido que "solo en dos ocasiones se ha intervenido la gestión de estos centros, medicalizando dos de los 1.107 existentes durante la pandemia", y ha destacado la creación del puesto de la enfermera de enlace y que "se ha programado el abastecimiento de materiales para garantizar el suministro a las residencias de mayores".

Tras el estado de alarma, Ruiz ha informado de que "subieron las medidas de prevención para evitar rebrotes, que "se llevan a cabo con tres intervenciones fundamentales, como potenciar en los centros todas las medidas de prevención higiénico-sanitarias, el uso de mascarillas o la distancia social; el diagnóstico precoz con actuaciones de sensibilización; y la sectorización de la residencia", y ha destacado que en agosto la Junta "ha fortalecido las medidas preventivas".

Desde el PSOE, Rodrigo Sánchez Haro ha reclamado al gobierno andaluz que "ponga todos los medios para que no se vuelva a repetir el tremendo impacto del Covid-19 en las residencias de mayores", para añadir que pese "al incremento de fallecimientos y contagios masivos" en residencias en esta nueva oleada, el gobierno andaluz sigue "sin tomar medidas, llevando a cabo una gestión oscurantista y con una alarmante falta de transparencia, que indigna a familias y trabajadores, que han denunciado presiones y falta de atención en repetidas ocasiones".

Según ha expuesto Sánchez Haro, "uno de cada tres muertos por Covid en Andalucía son personas mayores que vivían en residencias, más de 1.500 personas fallecidas, de las que 567 vivían en residencias de mayores, y otras 29 en residencias de personas con discapacidad", al tiempo que ha reprochado a Igualdad que haya tardado "seis meses en dar datos por centros, coincidiendo casualmente con la fecha en que la vacían de competencias".

Ante "la brutalidad de los mismos nos preocupa la indolencia de Moreno Bonilla, incapaces de mostrar un sólo ápice de autocrítica ni de sensibilidad con las familias afectadas", por lo que ha exigido al Ejecutivo "que haga mucho más y aprenda de sus errores en los peores momentos de la pandemia". Sánchez Haro ha criticado igualmente "el recorte de más de 2,3 millones de euros del presupuesto para sustituciones", y ha afirmado que "mintieron en primavera y mienten ahora cuando vendieron a bombo y platillo que la situación de las residencias estaba bajo control, que estaban preparados y que todas las residencias estaban medicalizadas".

Antes estas críticas, la consejera ha dicho que "no entrará en discursos demagógicos" y ha reprochado al PSOE "que utilice a las víctimas y hable de muertos con tanta facilidad", para añadir que "debería avergonzarse" y negar que "existe abandono en las residencias". Además, ha agregado que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Pablo Iglesias, "no aparece en las conferencias sectoriales de todas las CCAA" y le ha reprochado que hable de "falta de transparencia" cuando por parte del Gobierno central "aún no sabemos el número de fallecidos".

VOX: LAS RESIDENCIAS "NO VAN A SOPORTAR UNA SEGUNDA OLEADA"

La diputada de Vox Ángela María Mulas ha señalado que las residencias de mayores "no van a soportar una segunda oleada" de coronavirus, y que si no se toman medidas "volverán a ser tanatorios", para criticar que los mayores "estén encerrados en sus habitaciones, como si fueran presos".

Además, ha asegurado que los centros piden que cualquier interno o trabajador "sea sometido a PCR y no test rápido porque no son fiables y que se realicen de forma periódica, pero no se está haciendo". "Se necesitan más medios humanos, materiales y económicos y un incremento de la tarifas de concertación pública", así como "como extender a los centros de discapacidad los planes de contingencia", ha manifestado.

Por su parte, la diputada de Andalucía Ana Villaverde ha afirmado que considera "un despropósito" el cambio de competencias desde el Gobierno de la Junta, para añadir que "les preocupa" que sea la política social y de igualdad "la que salga perjudicada por este cambio que no tiene sentido" y ven "un despropósito absoluto dar las competencias a Salud, porque las residencias no son centros sanitarios y este será el enfoque con el que se gestionará".

Sobre la situación de las residencias, ha afirmado que pese a que "no hay un prevalencia aún elevada, esta situación puede cambiar rápidamente y hay que tomar medidas para prevenir y evitar otra tragedia y otros efectos perversos de la gestión de la pandemia con perjuicio para trabajadores y residentes", al tiempo que ha lamentado que "no se está distribuyendo" a los centros residenciales material "suficiente, pese a no tener problemas de suministro".

Desde Ciudadanos, Emiliano Pozuelo ha destacado que Andalucía está siendo de las CCAA que "mejor está gestionando en este país el impacto del coronavirus en las residencias de mayores, pasó antes y vuelve a pasar ahora" por "compromiso y la coordinación de los gestores de los centros y la Junta".

Por su parte, el popular Bruno Gacía de León ha destacado que la acción de la Junta "es la prevención, el apoyo y el seguimiento" para añadir que los datos de la sanidad a día de hoy "nos dicen que en Andalucía es la segunda comunidad con menos infectados de España".