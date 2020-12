Ruiz destaca que el espíritu de Ley de Infancia es "salvar" a los niños "de la desprotección" y aboga por "darles voz"

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado que el espíritu de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, a cuya tramitación dio luz verde este martes el Consejo de Gobierno de la Junta, "es salvar a la infancia de la desprotección", al tiempo que ha abogado por "escuchar más a los niños, darles voz, porque realmente ellos son los protagonistas de su historia".

Así lo ha señalado la consejera a preguntas de los periodistas en Sevilla antes de reunirse de forma telemática con las patronales del sector de la atención a personas mayores y con discapacidad para informarles de las ayudas del Gobierno andaluz ante los gastos ocasionados por el Covid-19.

"Tenemos que proteger a nuestra infancia y adolescencia, el espíritu de esta ley es salvar a la infancia de la desprotección", porque "no pueden imaginar las cantidad de menores que están en desamparo y desprotección, muchos de ellos en nuestros centros de menores", ha afirmado, para añadir que lo que quieren "es que tenga una familia de acogida y podamos también recuperar su familia con planes de intervención, declarando con muchísimo tiempo las situaciones de riesgo, que se intervenga".

Pero, ha añadido, "también tenemos que protegerlos de la violencia, porque existe un nivel de violencia sexual hacia la infancia que es absolutamente insostenible, y de la pobreza", ya que "no podemos olvidar que tenemos una situación de pobreza de tres millones de persona en Andalucía de las cuales 800.000 son niños en situación de pobreza y exclusión", una situación "estructural mantenida en Andalucía durante muchos años, que además se hereda de padres a hijos".

"Tenemos que rescatar a nuestra infancia porque es nuestro presente y nuestro futuro", ha abundado Ruiz, quien cuestionado sobre la creación del Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes, ha respondido que "uno de los derechos fundamentales de nuestros niños es su derecho a ser oídos, a su participación en la vida pública porque tienen mucho que decir". "Tienen mucho que decir sobre su vida, tenemos que escucharlos más, darles voz, porque realmente ellos son los protagonistas de su historia", ha apostillado.

Por último, la consejera ha destacado que en esta nueva ley, que sustituirá a la actual Ley de Derechos y Atención al Menor, que data de 1998, "también es novedoso la importancia del desarrollo de las competencia digitales en los niños", que "además es una situación de desigualdad, la brecha digital, y también protegerlos, ante la ciberviolencia, el bullying en las redes sociales o el uso incontrolado de la pornografía".

"Estos son riesgos que no estaban regulados en ningún momento porque no se podían prever, pero lo que es realmente asombroso es que no existiera una ley actualizada en Andalucía que protegiera los derechos y deberes de la infancia y esas situaciones de riesgo", ha concluido la consejera de Igualdad.