Ruiz dice que "nunca miramos con recelo el Ingreso Vital" y evalúa a 26.000 perceptores compatibles con Renta Mínima

SEVILLA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, afirma que "nunca miramos con recelo el Ingreso Mínimo Vital" y alega que "siempre hemos pensado que era algo positivo y que se tenía que haber hecho hace tiempo". Ruiz explica que el Gobierno andaluz trabaja ahora con los ficheros de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital en Andalucía, que son 26.000, "para estudiar la compatibilidad" con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.

En una entrevista con Europa Press, Ruiz afirma que "lo que sí no entendíamos era los privilegios territoriales, por qué unas comunidades podían gestionarlo y otras no", a lo que suma otros aspectos como "que no se vinculara a un programa de inserción laboral o los colectivos que han quedado fuera".

La consejera de Igualdad reclama otros aspectos de la gestión del Ingreso Mínimo Vital como "convenios con las administraciones" tras advertir de que "supone un esfuerzo de gestión y se necesita reforzar esa gestión de personal". "Esperábamos que se hiciera con convenios y sin privilegios territoriales por ser socios políticos", apostilla Ruiz.

"Estamos ya en la modificación de la Renta Mínima tras la reunión con todos los agentes sociales", apunta Ruiz, quien apela a evaluar la cobertura para las personas excluidas como los menores ex tutelados.

Preguntada si considera que la crisis del coronavirus ha servido para engrasar las relaciones con el Gobierno, pese a las disputas públicas sobre la financiación, la consejera de Igualdad afirma que "la relación ha sido buena porque entiendo que tiene que haber lealtad para dar respuestas a los ciudadanos, que esperan soluciones con independencia de si se trata de una administración o de otra".

"Soy una persona de consenso, me he reunido con el Ministerio de Inclusión, con el de Igualdad, con la FAMP. Es la única manera de llegar a un acuerdo. Nos tenemos que sentar todos en una mesa de reconstrucción, no para escuchar a políticos, sino para escuchar a Save the Children, al Defensor, estas aportaciones", explica Ruiz.

La consejera de Igualdad indica los efectos sociales de la pandemia como haber visto "a personas haciendo una cola para recoger una bolsa de comida, que era una cosa de nuestros padres, de la posguerra, algo inimaginable hace cuatro meses" y apunta seguidamente las críticas recibidas y los encontronazos vividos con algunos ayuntamientos por cuenta de la gestión de las tarjetas monedero.

"No puedo entender cómo una tarjeta monedero, con dignidad, sin ponerse en una cola de una entidad, sin estigmatizar, por qué no pueden colaborar los ayuntamientos", se pregunta la consejera de Igualdad, quien asegura que "son muchas las medidas" que puede esgrimir la Consejería como balance del periodo, por lo que apunta "una financiación que no es fácil como las tarjetas monedero porque son 17 millones".

"Hemos acelerado la Renta Mínima, concedimos todas la Renta Mínima de urgencia durante la pandemia; ampliamos la Renta Mínima especial durante coronavirus, con 10 millones; las Ayudas Familiares han crecido un 20%, con 5 millones más; las líneas de subvenciones de 30 millones para discapacidad, 1 millón para el Banco de Alimentos y nunca llegaremos a todos y necesitaremos más financiación", afirma la consejera de Igualdad como balance del ejercicio, antes de recordar que el Gobierno había previsto destinar 1.000 millones para políticas sociales acordados en una Conferencia Sectorial, de los que 150 eran para Andalucía, y que fueron desestimados.

EL PRESUPUESTO DE 2021

La consejera de Igualdad, cuando se le pregunta por el Presupuesto de 2021 y la posibilidad de que sea a la baja, explica que "no sabemos todavía cómo quedará ese Presupuesto porque estamos esperando la financiación estatal y la financiación europea".

"No hay claridad", argumenta Ruiz, quien esgrime los 140.000 millones que recibirá España de la Unión Europea para trasladar que "deberíamos de tener un pronóstico de qué va a llegar para hacer la envolvente".

"Sabemos, y se ha demostrado en los anteriores presupuestos, que la prioridad es el ámbito social: el gasto en sanidad, educación, y la dependencia ha sido una prioridad para la Junta de Andalucía", traslada Ruiz, quien afirma que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, aún no ha hecho ninguna advertencia al Consejo de Gobierno de que el año que viene habrá menos dinero. "Todavía no tenemos los cálculos, pero el consejero de Hacienda siempre ha sido muy claro y dice que las políticas sociales y la dependencia tienen prioridad", traslada la consejera de Igualdad.