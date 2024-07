Saavedra (PP) afirma que "el acuerdo de Pedro Sánchez y Aragonés es un ataque a Granada y el resto de España"

GRANADA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra (PP), ha lamentado este viernes "la foto y el acuerdo entre Pedro Sánchez y Aragonés en Cataluña", y ha señalado que "es un ataque al resto de España, pero muy especialmente también a Granada".

Saavedra ha reseñado que "son 1.500 millones en infraestructuras, en cuestiones relacionadas con el ferrocarril, que una vez más, y gracias al chantaje de los independentistas, el señor Sánchez y el partido socialista se los entregan a Cataluña y lo pagaremos el resto de España".

En este sentido, el edil ha remarcado que esto lo pagaremos "muy especialmente también los granadinos, que seguimos sufriendo unas infraestructuras ferroviarias absolutamente deficientes, unas conexiones que nos hacen que no seamos competitivos y que no podamos estar en igualdad con el resto de territorios, ya que lastran nuestro desarrollo y perjudican también a nuestros vecinos que no pueden desplazarse como sí lo hacen en otros territorios".

Jorge Saavedra ha mostrado su "indignación con el tratamiento que se le está dando a las cuestiones ferroviarias en nuestra provincia y esta semana hemos visto un paso más del Gobierno del Partido Socialista, que quiere que los granadinos paguemos la investidura también de Salvador Illa y que paguemos también el que el señor Sánchez pueda seguir durmiendo en la Moncloa".